Polskie siatkarki efektownie rozpoczęły rywalizację w Lidze Narodów. Biało-Czerwone pokonały Włoszki. Dla Klaudii Alagierskiej-Szczepaniak był to drugi mecz w reprezentacyjnej koszulce po długiej przerwie. "Wiem, że jestem w innym stanie przygotowań niż dziewczyny. Wszystko ze względu na moją kontuzję. Wierzę jednak w to, że jestem w stanie szybko wszystko nadrobić” – deklaruje siatkarka. O powrocie po kontuzji, walce o igrzyska, ale też sposobach spędzania wolnego czasu na zgrupowaniu rozmawiał z nią Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.

Klaudia Alagierska-Szczepaniak / Grzegorz Michałowski / PAP

"Chcę się dobrze pokazać w meczach Ligi Narodów"

Polki w pierwszym meczu Ligi Narodów z Włoszkami zaprezentowały się z bardzo dobrej strony. Klaudia Alagierska-Szczepaniak w każdym z trzech setów spotkania pojawiła się na parkiecie. Zawodniczka ŁKS-u w tym meczu zdobyła 4 punkty, ale miał on dla niej o wiele większe znaczenie.

Trudno opisać te uczucia kiedy po roku i powrocie po kontuzji znów mogę zaśpiewać Mazurka Dąbrowskiego. Czekałam na ten moment i cieszę się, że mogłam poczuć te emocje - mówiła po meczu z Włoszkami Klaudia Alagierska-Szczepaniak.

Środkowa naszej reprezentacji w luty 2023 roku zerwała więzadła krzyżowe w kolanie. Z tego powodu przez cały zeszły sezon nie grała w kadrze. Teraz wróciła i chce walczyć o wyjazd na igrzyska olimpijskie. W kadrze na ten turniej może się znaleźć dzięki dobrej grze w Lidze Narodów.

Skupiam się na teraz na tym, żeby wrócić do swojego optymalnego siatkarskiego czucia. To jest dla mnie najważniejsze. Chcę się dobrze pokazać w meczach Ligi Narodów. Jak to się uda to będę bliżej wyjazdu do Paryżu. Na pewno nie można się tylko skupić na igrzyskach. Wiem, ze trzeba iść krok za krokiem - przyznaje Klaudia Alagierska.

"Mówiłam sobie, że chcę tam być"

Chociaż Klaudia Alagierska-Szczepaniak stara się teraz odsunąć od siebie myśli o igrzyskach to wyjadz na tę najważniejszą dla sportowców imprezę był dla niej motywacją w czasie rehabilitacji po kontuzji.

To naprawdę mnie bardzo motywowało. Mówiłam sobie, że ja chcę tam być. W czasie, gdy ja miałam kontuzję i straciłam sezon kadrowy, dziewczyny zdobyły brązowy medal Ligi Narodów. Trochę mnie to bolało, bo odkąd jestem w kadrze, nie udało nam się nic wygrać. A teraz, kiedy mnie nie ma, dziewczyny super zagrały - przyznaje Alagierska. Siatkarka ma świadomość, ze konkurencja w kadrze o bilet na wyjazd do Paryża jest bardzo duża.

Konkurencję w kadrze czuć, ale też każdy ma swój własny sposób, by mimo zmęczenia zmotywować się - mówi RMF FM Klaudia Alagierska-Szczepaniak. Przyznaje, że kontuzja pozwoliła jej inaczej spojrzeć na sport i rywalizację.

Trudno jest przestać myśleć o tak poważnej kontuzji. Na szczęcie jak przyjechałam na zgrupowanie to szybko dostosowałam się do wysokiego poziomu. Z tego też powodu przestałam myśleć o nodze. Cieszę się z tego, bo pozwalam sobie na zdecydowanie więcej i dzięki temu mogę dać drużynie - tłumaczy w RMF FM Alagierska-Szczepaniak.

Polskie siatkarki na turnieju w Turcji rozgrają jeszcze 3 mecze. Najbliższe w piątek z Francuzkami, a później z reprezentacjami Holandii i Japonii.