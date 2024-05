Przygotowująca się do rywalizacji w Lidze Narodów reprezentacja Polski siatkarek przegrała w piątek w meczu towarzyskim z Holandią 2:3 (18:25, 18:25, 26:24, 25:19, 7:15).

Polki Agnieszka Korneluk i Olivia Rozanski oraz Elles Dambrink z Holandii / Jarek Praszkiewicz / PAP

Mecz rozegrano w Bielsku-Białej. Dzień wcześniej, w tym samym mieście obie drużyny też zmierzyły się ze sobą się towarzysko. Wówczas Polki wygrały 3:0, ale trenerzy umówili się na rozegranie pięciu setów. W dwóch dodatkowych także "górą" były Biało-Czerwone.

Pierwszą partię Holenderki wygrały do 18. Rywalki - w porównaniu do czwartkowego spotkania - o wiele lepiej przyjmowały zagrywkę, co przekładało się na skuteczny atak, często z tzw. pierwszego tempa.

Drugi set stał pod znakiem dominacji Holenderek. Miały na to wpływ dwa elementy: agresywna zagrywka, z którą nie potrafiły sobie poradzić Polki oraz wiele punktowych bloków. Ostatecznie ponownie było 18:25.

W kolejnym sytuacja się odwróciła, to Polki przeważały. Nie zdołały jednak wykorzystać kilku piłek setowych. Wygrały dopiero po grze na przewagi 26:24.

Polki zwyciężyły kolejną partię 25:19 i doprowadziły do tie-breaka. W nim zacięta walka trwała do wyniku 5:5. Potem zarysowała się przewaga Holenderek. Przy wyniku 14:7 skutecznie zablokowały one atak Julity Piaseckiej.

Pierwsze spotkanie w Lidze Narodów Biało-Czerwone rozegrają 14 maja z Włoszkami w Antalyi. W trakcie turnieju w Turcji zmierzą się jeszcze z Francją, Holandią i Japonią.

Polska - Holandia 2:3 (18:25, 18:25, 26:24, 25:19, 7:15)

Polska: Klaudia Alagierska-Szczepaniak, Katarzyna Wenerska, Olivia Różański, Agnieszka Korneluk, Magdalena Stysiak, Martyna Łukasik - Aleksandra Szczygłowska (libero) - Natalia Mędrzyk, Marlena Kowalewska, Julita Piasecka, Kamila Witkowska, Malwina Smarzek, Weronika Centka, Justyna Łysiak (libero).

Holandia: Sarah Van Aaalen, Anne Buijs, Eline Timmermann, Celeste Plak, Marrit Jasper, Indy Baijens - Florien Reesink (libero) - Juliet Lohuis, Jolien Knollema, Britt Bongaerts, Elles Dambrink, Nova Marring, Kirsten Knip (libero).