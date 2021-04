Już za niespełna 3 tygodnie rozpocznie się nowy sezon Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski. Na starcie Rajdu Świdnickiego, który w tym roku rozpoczyna rywalizację w RSMP, stanie Kacper Wróblewski. Kierowca Orlen Teamu ponowie zasiądzie za kierownicą Skody Fabii Rally2 EVO, a jego pilotem będzie Jakub Wróbel.

Kacper Wróblewski Jakub Wróbel Skoda Fabia, Rajd Świdnicki 2020 / Maciej Kulczyński / PAP

Fajnie by było na koniec sezonu znaleźć się w pierwszej trójce. Patrząc na czasy, jakie osiągaliśmy w zeszłym roku, to wiem, że nas na to stać - mówi Kacper Wróblewski, z którym o nadchodzącym sezonie RSMP rozmawiał Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.

Ubiegły sezon z powodu pandemii koronawirusa był skrócony. Liczyły się jedynie 3 rundy. Dla Kacpra Wróblewskiego nie był on do końca udany. Kierowca Orlen Teamu zdobył co prawa tytuł v-ce mistrza Słowacji, ale na krajowym podwórku wynik był zdecydowanie poniżej oczekiwań.

Na jednym rajdzie mój błąd. Na Rajdzie Rzeszowskim wypadliśmy z drogi i nie dowieźliśmy punktów. Na Rajdzie Śląska - awaria samochodu pozbawiła nas możliwości walki o dobrą pozycję. A na ostatnim w sezonie Rajdzie Świdnickim wykręcaliśmy bardzo dobre czasy, ale dostaliśmy karę. Tylko 10 sekund, ale te 10 sekund zaważyło na tym, że byliśmy na 4. miejscu, a nie 3. - zaznacza Kacper Wróblewski.

W tym sezonie Kacper Wróblewski ponowie zasiądzie za kierownicą Skody Fabii Rally2 EVO, którą jednak ulepszono. Na prawym fotelu pilota ponownie zasiądzie Jakub Wróbel.

Kuba też dużo mi pomaga poza rajdowo. Pomaga w całej rajdowej logistyce, dużo rozmawia z zespołem. Przejął też rolę trochę takiego koordynatora w naszym zespole. A jeżeli chodzi o naszą znajomość, bardzo mocno zaprzyjaźniliśmy się ze sobą - twierdzi Wróblewski.

Tegoroczny sezon rozpocznie Rajd Świdnicki. Jak zaznacza Kacper Wróblewski dla kierowców, to bardzo dobra informacja.

Fajnie, bo nie zapomnieliśmy jak wygląda Świdnica. Wiadomo, że są to bardzo znane odcinki, ale fajnie będzie tam wrócić zaraz na początku sezonu na start. Trasa się dużo nie zmieniła. Może 10% się zmieniło. Nawet nie musimy więc robić nowych notatek na zapoznanie. Możemy użyć tych zeszłorocznych. To działa na plus, bo dzięki dobrej znajomości trasy będziemy mogli jeszcze szybciej jechać - zaznacza Kacper Wróblewski.

Zapoznanie przed rajdem jak zawsze w piątek, a rywalizacja na OS-ach rozpocznie się w sobotę. Wcześniej od wtorku załoga Orlen Teamu będzie testowała swój samochód przed startem sezonu.