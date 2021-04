Zawodnicy reprezentujący ORLEN Team – Kacper Wróblewski i Jakub Wróbel – zaprezentowali barwy swojego samochodu oraz plany na zbliżający się sezon rajdowy. Wicemistrzowie Słowacji z 2020 roku w najbliższych miesiącach będą jeździli Skodą Fabią Rally2 EVO. Priorytetem Kacpra Wróblewskiego jest rywalizacja w cyklu Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski.

Tegoroczny kalendarz mistrzostw wygląda bardzo obiecująco. Przewiduje siedem rund, w tym dwie szutrowe. Podczas zimowej przerwy wykonaliśmy z zespołem naprawdę solidną pracę. W tym sezonie będziemy mieli do dyspozycji najnowszą ewolucję Fabii Rally2 EVO. Muszę przyznać, że pakiet ulepszeń, który wprowadziła ŠKODA Motorsport, wygląda imponująco - poprawione zostały m.in.: oprogramowanie silnika, intercooler, kolektor wydechowy, zestaw przełożeń, ustawienia mechanizmu różnicowego, układ chłodzenia hamulców, amortyzatory i wiele innych podzespołów. Mówiąc w skrócie, zapowiada się na szybszą, bardziej przyczepną i stabilniejszą konstrukcję samochodu. Dobre przygotowanie, sponsorzy, świetne auto, z którym już teraz mocno się zaprzyjaźniliśmy - dzięki temu mamy wszelkie narzędzia do tego, żeby walczyć o czołowe miejsca w końcowej klasyfikacji. Przede wszystkim chcemy jednak zapewnić naszym kibicom dobre motorsportowe widowisko - mówi Kacper Wróblewski, który w poprzednim sezonie triumfował w cyklu Tarmac Masters 2020 w klasie PRO.

Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Polski zainauguruje rywalizacja na Dolnym Śląsku. W ostatni weekend kwietnia, w Świdnicy, odbędzie się Rajd Świdnicki-KRAUSE. Zwieńczeniem sezonu dla zawodników ORLEN Team ma być grudniowa rywalizacja w kultowym Rajdzie Barbórka.

Poprzedni, mocno skrócony ze względu na pandemię sezon, pozostawił duży niedosyt. Przez to dzisiaj odczuwamy naprawdę wielki głód rywalizacji. W porównaniu do zeszłorocznych zmagań, teraz jesteśmy bogatsi o liczne doświadczenia, lepiej poznaliśmy swoje słabe i mocne strony. Dobrze przepracowaliśmy okres przygotowawczy i wiemy, nad czym musimy się skupić w najbliższych miesiącach - mówi Jakub Wróbel, dla którego będzie to już drugi sezon wspólnych startów z Wróblewskim.





Kalendarz startów w sezonie 2021:

23 - 25.04 - Rajd Świdnicki

14 - 16.05 - Rajd Nadwiślański

4 - 06.06 - Rally Zemaitija / Litwa

18 - 20.06 - Rajd Polski (RSMP i ERC)

5 - 07.08 - Rajd Rzeszowski

9 - 11.09 - Rajd Śląska

15 -17.10 - Rajd Koszyc / Słowacja

8 - 09.12 - Rajd Barbórka