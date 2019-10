Bryan Bouffier okazał się najszybszy na trasach 53 Rajdu Dolnośląskiego – Hotel Zieleniec. Dzięki zwycięstwu Francuz został drugim wicemistrzem Polski. Na ostatnim odcinku Bouffier okazał się najszybszy, za co zgarnął 5 dodatkowych punktów. W generalce Mistrzostw ma on 90 oczek, czyli tyle samo ile Sylwester Płachytka (2 w Rajdzie Dolnośląskim), ale dzięki wygraniu kończącego sezon rajdu tytuł wędruje do Francuza.

