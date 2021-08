Tysiące Włochów, którzy zaszczepili się przeciwko Covid-19 poza UE, gdzie pracują i studiują, nie otrzymało dotąd przepustki, która w Italii będzie obowiązkowa od piątku przy wstępie do wielu miejsc publicznych. Włoskie władze zapowiadają rozwiązanie problemu.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Problem ten, jak zauważają media na dwa dni przed wejściem w życie wymogu przepustek Covid-19 we Włoszech, dotyczy zarówno tych, którzy zaszczepili się przeciwko Covid-19 w krajach spoza UE, jak i tych, którzy tam przeszli chorobę i mają zaświadczenia o wyzdrowieniu.



To dziesiątki tysięcy ludzi, którzy wrócili do Italii na przykład z USA, a od piątku nie będą mogli wejść do kin, teatrów, obiektów sportowych i lokali gastronomicznych w zamkniętych pomieszczeniach.



Ich szczepienia, choć wykonane preparatami uznanymi w UE, nie są dotąd uznane i nie mogą otrzymać tzw. Green Pass. To, jak się zauważa, kolejna luka w systemie przepustek Covid-19, krzywdząca dla wielu włoskich obywateli.



W środę media poinformowały o okólniku ministerstwa zdrowia, który ma doprowadzić do rozwiązania problemu. Każda taka osoba musi zgłosić się do lokalnego oddziału służby zdrowia i przedstawić zaświadczenie o szczepieniu wykonanym za granicą lub wyleczeniu. Na tej podstawie zostanie wydana przepustka covidowa.



W ciągu ostatniej doby we Włoszech na Covid-19 zmarło 21 osób i wykryto prawie 6600 nowych zakażeń koronawirusem w 215 tys. testów. Do szpitali trafiło 115 kolejnych osób, w tym dwie na intensywną terapię.