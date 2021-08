W przyszłym tygodniu Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz Europejska Agencja Leków (EMA) wydadzą zalecenie w sprawie stosowania trzeciej dawki szczepionki przeciw Covid-19 – dowiedziała się nasza dziennikarka w Brukseli Katarzyna Szymanska–Borginon.

Szczepienia przeciw Covid-19 w Polsce trwają od grudnia 2020 roku. / ABIR SULTAN / PAP/EPA

Obie instytucje wciąż jeszcze czekają na dane, zarówno od firm farmaceutycznych produkujących szczepionki, jak i od instytutów naukowych.

Jak powiedział naszej dziennikarce jeden z rozmówców - nie ma jeszcze wystarczających danych, które stwierdziłyby konieczność stosowania trzeciej dawki przeciw Covid-19.

Zalecenie Europejskiej Agencji Leków i Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób ma dotyczyć tylko możliwości szczepienia osób z obniżoną odpornością czy osób starszych.

Komunikat, który zostanie wydany, nie będzie wiążący dla unijnych krajów.

Wiele państw Unii Europejskiej, nie czekając na te zalecenia, zdecydowało o trzeciej dawce. W Niemczech tzw. dawki przypominające będą podawane osobom starszym i tym, którzy nie zostali zaszczepieni preparatami mRNA. We Francji trzecią dawkę zacznie się podawać osobom najbardziej zagrożonym. Podobnie będzie też w Belgii.

Trzecia dawka szczepionki przeciw Covid-19 w Polsce?

O kwestię szczepień trzecią dawką dziennikarze zapytali również na konferencji prasowej w środę rzecznika resortu zdrowia Wojciecha Andrusiewicza.



Do końca tego tygodnia powinna być rekomendacja dotycząca szczepienia przeciw Covid-19 trzecią dawką - poinformował Andrusiewcz. Przypomniał, że to Rada Medyczna przy premierze wyda rekomendację.



Polityk odniósł się do pytania, czy w rekomendacji będzie wskazane, jakiej szczepionki będzie trzecia dawka.

Tutaj najwłaściwszą decyzje i rekomendację podejmą eksperci, na bazie których my będziemy podejmować nasze decyzje. To, jakie szczepionki, to my już dzisiaj wiemy i wszyscy państwo wiecie, jakie szczepionki są podawane, jako ta trzecia dawka w tych państwach, jak Izrael, Wielka Brytania. Więc wiemy, jakie są tam dawki podawane, jakiej szczepionki, wiec pewnie będziemy postępować tożsamo, ale poczekajmy na decyzję Rady Medycznej, a przypomnę, że toczy się też postępowanie przed Europejską Agencja Leków (EMA) w tej sprawie - odpowiedział rzecznik.



Dziennikarz RMF FM Mariusz Piekarski ustalił z kolei, że Rada Medyczna przy premierze rozważa scenariusz, według którego personel medyczny i seniorzy 70+ to kolejne grupy, które mogą uzyskać prawo do przyjęcia trzeciej dawki szczepionki przeciwko Covid-19.

