Personel medyczny i seniorzy 70+ - oto kolejne grupy, które mogą uzyskac prawo do przyjęcia trzeciej dawki szczepionki przeciwko Covid-19. Taki scenariusz rozważa Rada Medyczna przy premierze - ustalił reporter RMF FM Mariusz Piekarski.

Zdjęcie ilustracyjne / PAP/EPA/PIYAL ADHIKARY /

Na razie przesądzona wydaje się zgoda, by trzecią dawkę mogły przyjąć osoby z zaburzeniem odporności - chodzi m.in. o chorych onkologciznych i osoby po przeszczepie. Decyzja w tej sprawie zapadnie do końca tygodnia.

Stanowisko Rady Medycznej przy premierze jest juz gotowe i jednoznaczne: w przypadku osób z upośledzeniem odporności nie ma czasu, by czekać na ostateczne wyniki badań i rekomendację Europejskiej Agencji Leków i warto umożliwić tym osobom dodatkowe zabezpieczenie.



Jesteśmy zgodni co do tego, że w stosunku do tych osób decyzja powinna być podjęta jak najszybciej. Jest sformułowane stanowisko. To jest kwestia zapewne godzin - mówi prof. Krzysztof Tomasiewicz z Rady Medycznej przy premierze, który zdradza, że rada rozważała, kto w następnej kolejności powinien móc doszczepić się trzecią dawką.



Tu jest pytanie, czy (trzecia dawka - przyp. red.) dla osób 70+ czy 60+: to pozostaje do decyzji. Zgodności jeszcze nie ma, gdzie postawić barierę wiekową z klasyfikacją do trzeciej dawki szczepionki - dodaje Tomasiewicz.



Prawo przyjęcia trzeciej dawki szczepionki mogą dostać też pracownicy ochrony zdrowia, bo "oni szczepili się najwcześniej i zbliża się czas znacznego spadku odporności" - mówi prof Tomasiewicz. Jak dodaje, rada czeka jednak na wyniki badań i rekomendację Europejskiej Agencji Leków.