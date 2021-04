Afera związana z rosyjską szczepionka Sputnik V na Słowacji zatacza coraz większe kręgi. 28 marca marca, z powodu sprowadzenia do kraju preparatu bez certyfikatu Europejskiej Agencji Leków, ze stanowiskiem pożegnał się premier Igor Matovicz. Ponad tydzień później Rosjanie żądali jednak zwrotu szczepionek. Wczoraj natomiast Matovicz, który pełni teraz na Słowacji funkcję ministra finansów, pojechał do Moskwy, by załagodzić konflikt.

