Rząd negocjuje dostawy kolejnej dawki szczepionki przeciw Covid-19; za rozmowy odpowiedzialna jest Komisja Europejska - donosi "Dziennik Gazeta Prawna". Według informacji gazety dla Polski zagwarantowane ma być ponad 30 mln dawek.

"Trwają negocjacje. Ale na pewno Polska zagwarantuje dla każdej osoby po jednej dawce" - mówi w rozmowie z "DGP" szef Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Grzegorz Cessak.

Jak podkreślono w artykule opublikowanym na stronie gazety, chodzi o to, aby w przypadku niebezpiecznych mutacji można było błyskawicznie uruchomić szczepienia uzupełniające.



"Immunolodzy zaznaczają, że obserwują dynamikę spadku przeciwciał. Więc pojawia się obawa, że spadną one do takiego poziomu, który jest niewystarczający, by nasz organizm odpowiedział na tyle skutecznie, aby ochronić się przed choroba. Wtedy dawka przypominająca będzie konieczna" - tłumaczy szef URPL.

Skuteczność szczepionek wobec wariantu Delta. Nowe badania

SARS-CoV-2 to wirus wywołujący Covid-19. Od czasu jego pojawienia się w 2019 roku wykrytych zostało kilka ważnych wariantów genetycznych. Wariant Delta (wcześniej wariant B.1.617.2) został po raz pierwszy zidentyfikowany w Indiach w październiku 2020 roku i oznaczony jako wariant wzbudzający obawy Światowej Organizacji Zdrowia ze względu na jego zwiększoną zakaźność.



Jak wykazały analizy, szczepionka Comirnaty firmy Pfizer i BioNTech oraz Vaxzervia firmy AstraZeneca są w ponad 90 proc. skuteczne w zapobieganiu hospitalizacji z powodu wariantu Delta wirusa wywołującego Covid-19 , który wzbudza obecnie najwięcej obaw. Eksperci podejrzewają, że może spowodować na jesień ponowny wzrost zachorowań w całej Europie.