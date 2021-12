Dokładnie rok temu, 8 grudnia 2020 roku, w Wielkiej Brytanii rozpoczęły się szczepienia przeciw Covid-19. Pierwszą osobą, która przyjęła zastrzyk stworzony przez firmy Pfizer i BioNTech, poza fazą testów, była 90-letnia Margaret Keenan. W Polsce szczepienia rozpoczęły się 27 grudnia.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Wielka Brytania jako pierwszy kraj na świecie dopuściła do użycia opracowaną przez firmy Pfizer i BioNTech szczepionkę przeciw koronawirusowi. Było to 2 grudnia 2020 roku.

"Rząd przyjął dziś rekomendację niezależnej Agencji ds. Regulacji Leków i Produktów Zdrowotnych (MHRA), aby zatwierdzić szczepionkę Covid-19 firm Pfizer i BioNTech do użytku. Jest to następstwem wielomiesięcznych rygorystycznych badań klinicznych i dokładnej analizy danych przez ekspertów z MHRA, którzy stwierdzili, że szczepionka ta spełnia surowe normy bezpieczeństwa, jakości i skuteczności" - napisało wtedy w wydanym komunikacie brytyjskie ministerstwo zdrowia.

Jako pierwszej, poza fazą testów, preparat podano 90-letniej Margaret Keenan. Było to 8 grudnia 2020 roku. Ten historyczny moment nastąpił o godzinie 6:45 w szpitalu uniwersyteckim w Coventry.

Dziwne, ale wspaniałe uczucie. To trochę przedwczesny prezent urodzinowy - mówiła kobieta.

Drugą osobą na Wyspach, która otrzymała szczepionkę na koronawirusa był 81-letni mieszkaniec Warwickshire - William Shakespeare - nazywający się jak słynny angielski dramatopisarz.

Stacja BBC relacjonowała to wydarzenia: "Nie był to jednak sztylet, który ujrzał przed sobą, a cienka igła, która pomagała dziś rano tworzyć historię".

Szczepienia w Polsce

W Polsce szczepienia przeciw Covid-19 rozpoczęły się 27 grudnia 2020 roku. Proces w ramach Narodowego Programu Szczepienia rozpoczął się o godz. 8:31 w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie.

Jako pierwsza została zaszczepiona Naczelna Pielęgniarka Alicja Jakubowska szpitala MSWiA w Warszawie. Dla mnie też to jest historia - mówiła Jakubowska przed szczepieniem.

Jeżeli chcemy wrócić do normalności, a chcemy, to trzeba się zaszczepić - dodawała. Nie bolało, to zaszczyt dla mnie - zapewniła już po szczepieniu.

Obecnie w Polsce przeciwko Covid-19 możemy obecnie zaszczepić się czterema preparatami. Do wyboru mamy dwie szczepionki mRNA - jedną wyprodukowaną przez Pfizer/BioNTech, drugą przez Modernę oraz dwie szczepionki wektorowe - AstraZeneki (dwudawkowa) i Johnson & Johnson (jednodawkowa).

Krótszy czas oczekiwania na dawkę przypominającą

Po 5 miesiącach od przyjęcia pełnej dawki szczepionki przeciw Covid-19 osoby powyżej 50 lat mogą przyjąć dawkę przypominającą. Otrzymują one SMS-y z informacją o możliwości wcześniejszego zapisania się na szczepienia. Wszystkie pozostałe pełnoletnie osoby mogą przyjąć dawkę przypominającą po pół roku od otrzymania pełnej dawki szczepionki.

Szczepienia dawką przypominającą wykonywane są preparatami Comirnaty (Pfizer-BioNTech) lub połową dawki Spikevax (Moderna).