Od poniedziałku trwają szczepienia grupy 1b, czyli osób przewlekle chorych. To pacjenci po zdiagnozowaniu nowotworu i w trakcie jego leczenia, dializowani, przed i po przeszczepach oraz mechanicznie wentylowani. Macie pytania dotyczące przebiegu szczepień? Zastanawiacie się, czym różnią się poszczególne preparaty? Macie wątpliwości? We wtorek, 16 marca, na pytania naszych słuchaczy będzie odpowiadać dr hab. Iwona Paradowska-Stankiewicz, krajowy konsultant w dziedzinie epidemiologii.

Zdj. ilustracyjne / Pexels

SZCZEPIENIA PRZECIW COVID-19 - TELEFONICZNY DYŻUR EKSPERTA



We wtorek na pytania naszych słuchaczy dotyczące szczepień przeciw Covid-19 będzie odpowiadała prof. Iwona Paradowska-Stankiewicz, krajowy konsultant w dziedzinie epidemiologii, adiunkt Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego i Państwowego Zakładu Higieny.



Dzwońcie pod numer 12 200 00 10 w godzinach 14:30 - 16:30.

Polska jest obecnie na drugim miejscu w Unii Europejskiej i 10. na świecie pod względem odsetka populacji, który otrzymał dwie dawki szczepionki przeciwko Covid-19 - wynika z zestawienia Uniwersytetu Oksfordzkiego "Our World in Data". W kraju wykonano dotąd ponad 4,5 mln szczepień, z czego ponad 1,6 mln drugą dawką. Po iniekcjach zgłoszono ok. 4,7 tys. niepożądanych odczynów, w większości łagodnych. (stan z 15.03.2021 r.)







Do tej pory dostarczono do Polski 5,3 mln dawek szczepionek, 4,8 mln szczepionek dostarczono w punktów szczepień, których jest w całym kraju 6500.

Wśród nich są duże centra (m.in. w Szpitalu Narodowym na Stadionie Narodowym w Warszawie i szpitalu tymczasowym na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich), szpitale, ośrodki medyczne, przychodnie i gabinety lekarskie. (stan z 15.03.2021 r.)