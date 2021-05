"Najwcześniej za rok możliwa byłaby produkcja polskich szczepionek przeciw Covid-19, jeśli dojdzie do uwolnienia patentów" - powiedział w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Mariuszem Piekarskim prezes Agencji Badań Medycznych Radosław Sierpiński. Co jest tego powodem?

Szczepienia przeciw Covid-19 rozpoczęły się w Polsce pod koniec grudnia 2020 roku / Pexels

Unijni przywódcy podczas nieformalnego szczytu opowiedzieli się za zawieszeniem patentów na szczepionki przeciw Covid-19. Konkretne propozycje mają jednak być dopiero opracowane.

Polska potrzebowałaby jednak roku na ewentualne przygotowanie do produkcji szczepionek przeciw Covid-19.



Krajowe firmy farmaceutyczne musiałyby najpierw opracować zaplecze technologiczne produkcji szczepionek: uzyskać potężne dofinansowanie, potem kupić linie technologiczne, bioreaktory i cały niezbędny sprzęt.

Co ważne, patent to tylko przepis na szczepionkę.

Sam patent to "przepis na". To jest książka, która opisuje dokładnie cały proces technologiczny. Nawet gdyby doszło do uwolnienia takich patentów to nie jest tak, że jutro zaczniemy w Polsce produkować szczepionki na tym przepisie - powiedział w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Mariuszem Piekarskim prezes Agencji Badań Medycznych Radosław Sierpiński.

Wielu ekspertów przekonuje, że nawet uwolnienie patentów, nie oznacza jeszcze skutecznej produkcji szczepionek dobrej jakości. Firmy farmaceutyczne mogą zawsze zachować dla siebie wiele tajników technologicznych. Jak mówią specjaliści: patent to przepis na ciasto, bez informacji, jak skutecznie je piec, by zawsze wyrosło.







Nie wszyscy są za

Pomysł uwolnienia patentów szczepionkowych od wielu miesięcy proponowały Indie i RPA. W ostatnim czasie pomysł ten poparł również prezydent USA Joe Biden.



Według zwolenników, zawieszenie ochrony patentowej umożliwiłoby produkcję preparatów przeciwko Covid-19 w krajach ubogich, gdzie obecnie dostęp do nich jest mocno ograniczony.



Największą przeciwniczką pomysłu okazała się kanclerz Niemiec Angela Merkel, która uważa, że zawieszenie patentów na szczepionki to zły pomysł, gdyż mogą to wykorzystać Chiny, przejmując wiedzę i technologię produkcji nowoczesnych preparatów przeciw Covid-19.

Sceptyczna wobec inicjatywy jest także przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen - koleżanka partyjna Merkel i była minister obrony w jej rządzie.

