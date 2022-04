Nie zapłacimy Pfizerowi za kolejne szczepionki. Odmowa zapłaty może spotkać również Modernę, drugiego największego dostawcę preparatu przeciw Covid-19 dla Polski – informuje "Dziennik Gazeta Prawna".

(zdjęcie ilustracyjne) / shutterstock /

Polska zapowiedziała wstrzymanie nowych dostaw szczepionek przeciw Covid-19 Pfizer-Biontech i płacenia za nie. Powodem takiej decyzji jest mniejsze zapotrzebowanie na szczepionki i nowe wydatki związane z przyjmowaniem uchodźców z Ukrainy.

Komisja Europejska jest gotowa ułatwiać rozmowy między polskim rządem a firmami BioNTech i Pfizer, w celu znalezienia pragmatycznego rozwiązania specyficznej sytuacji, przed którą stoi Polska - powiedział w rozmowie z brukselską korespondentką RMF FM Katarzyną Szymańską-Borginon rzecznik KE Stefan de Keersmaecker.

Teraz "Dziennik Gazeta Prawna" pisze, że podobny los może spotkać Modernę. "Z naszych informacji wynika, że odmowę przyjęcia szczepionek oraz zapłaty za nie zaraz po Pfizerze (który jest głównym dostawcą szczepionki) może usłyszeć również Moderna" - pisze "DGP".

Dziennik ustalił u tego producenta, że mamy do odebrania jeszcze 12 mln zamówionych preparatów. "To koszt ok. 1 mld zł. Za dostawy od Pfizera musimy zapłacić ok. 6 mld zł (czyli drugie tyle, ile już na nie wydaliśmy)" - wylicza gazeta.

Podkreśla również, że odmowa zapłaty i przyjęcia dostaw może się wiązać z konsekwencjami prawnymi.

"Ministerstwo Zdrowia liczy jednak, że w takiej sytuacji dojdzie do przedsądowych polubownych rozwiązań, np. rozłożenia dostaw w czasie. Sprawą zajmowałby się według unijnego prawa sąd w Belgii" - czytamy w "DGP".