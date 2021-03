Jarosław Kaczyński został zaszczepiony przeciw Covid-19. To, że wicepremier przyjął pierwszą dawkę preparatu potwierdził rzecznik PiS, Radosław Fogiel.

Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński / Piotr Polak / PAP

"Prezes zgodnie z zapowiedziami czekał na termin, zapisał się i jest po pierwszej dawce szczepienia" - powiedział wicerzecznik PiS Radosław Fogiel w rozmowie z Michałem Wróblewskim w programie "Tłit" Wirtualnej Polski.

Polityk nie wyjawił którym z preparatów został zaszczepiony Kaczyński, jednak zapewnił, że prezes PiS czuje się dobrze.

"Należy się cieszyć, że coraz więcej osób zdecydowało się zaszczepić. Sporo polityków szczepiło się przed kamerami. Nie należy się jednak narażać na oskarżenia, że politycy wchodzą przed swoją kolejkę. Jeżeli chodzi o Jarosław Kaczyńskiego, to jest to związane z tym, jak on postrzega politykę. Na pewno uważał, że są lepsze osoby do promowania" - mówił Fogiel, pytany przez WP o to, czemu Jarosław Kaczyński nie zdecydował się na zaszczepienie przed kamerami.





Wykonano ponad 4 mln szczepień

W czwartek od godz. 6 rano wszystkie osoby z rocznika 1952 mogą zapisywać się na konkretne terminy szczepień przeciw Covid-19.

Szczepienia w Polsce ruszyły w grudniu zeszłego roku. Do tej pory wykonano ponad 4 mln szczepień, z czego ponad 1,4 mln drugą dawką.

Dotychczas po iniekcjach zgłoszono 4 464 niepożądane odczyny, w tym w większości łagodne, objawiające się zaczerwienieniem i krótkotrwałym bólem w miejscu wkłucia. Zutylizowano 5 632 dawki.