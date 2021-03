Rozpoczęto zapisy na szczepienia przeciw Covid-19 dla osób w wieku 69 lat. Potrwają trzy dni. Szczepienie rozpocznie się z kolei w poniedziałek, 22 marca. Można się na nie rejestrować poprzez infolinię 989, e-Rejestrację, w punkcie szczepień lub wysyłając SMS-a.

Zdjęcie ilustracyjne / ATEF SAFADI / PAP/EPA

W czwartek od godz. 6 rano wszystkie osoby z rocznika 1952 mogą zapisywać się na konkretne terminy szczepień przeciw Covid-19.

Jak zaznaczono na rządowej stronie www.gov.pl/szczepimysie w polu poświęconym rejestracji pierwszeństwo dotyczy najstarszych osób, ale jeśli miną podane terminy, seniorzy z danej grupy wiekowej będą mogli zapisać się później.



"Jeśli 69-latek nie zarejestruje się na szczepienie w dniach 11-13 marca, nadal będzie mógł to zrobić w późniejszym terminie" - zaznaczono.



Jak zapisać się na szczepienie?

Zapisu na szczepienie można dokonać na cztery sposoby.



Pierwszy to telefon na całodobową i bezpłatną infolinię - 989. Dla dzwoniących z zagranicy - 22 62 62 989. Nie jest potrzebny osobisty kontakt zainteresowanego, bo seniora zgłosić może osoba bliska z rodziny. Wystarczy podać numer PESEL osoby chcącej się zaszczepić, wybrać dokładny termin i miejsce szczepienia. Nie trzeba też zostawiać żadnego numeru telefonu, ale jeśli się to uczyni, to na wskazany numer otrzyma się SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty, a w przeddzień szczepienia - przypomnienie. Na podanie drugiej dawki umawia się już w punkcie szczepień.



Druga droga to elektroniczny zapis poprzez e-Rejestrację dostępną na stronie pacjent.gov.pl, ale aby to zrobić trzeba mieć profil zaufany. Zgłaszający otrzymuje do wyboru pięć terminów w punktach szczepień blisko miejsca zamieszkania. Jeśli żaden termin nie jest dogodny, można wybrać, korzystając z wyszukiwarki inne terminy i lokalizację. Po rezerwacji otrzymuje się SMS z potwierdzeniem, a dzień przed planowaną wizytą przypomnienie.



Można również skontaktować się z wybranym punktem szczepień. Ich lista dostępna jest na stronie https://www.gov.pl/web/szczepimysie/mapa-punktow-szczepien#/.



Ostatni sposób, to wysłanie SMS-a na numer 664 908 556 lub 880 333 333 o treści: SzczepimySie. System prześle prośbę o podanie numeru PESEL, potem o przesłanie kodu pocztowego. Zaproponuje termin i punkt blisko miejsca zamieszkania. Jeśli jest dogodny wystarczy odpowiedzieć "tak", jeśli nie - należy, wysłać wiadomość o treści "nie". Wtedy otrzymuje się wiadomość z nową propozycją terminu, godziny i lokalizacji. Należy jednak pamiętać, że brak odpowiedz i w czasie 5 minut przerwa proces rejestracji.



"Jeżeli w systemie rejestracji nie będzie wolnego terminu, do wszystkich osób, które wyślą SMS oddzwoni infolinia w chwili uruchomienia nowych terminów szczepień" - zaznaczono.



Po zarejestrowaniu, na podany numer otrzymuje się na dobę przed wizytą przypomnienie o niej. Należy jednak pamiętać, by nie odpowiadać na SMS z innego numeru niż numer 664 908 556 lub 880 333 333. To może być próba wyłudzenia pieniędzy. Zweryfikować należy go na stronie gov.pl/szczepimysie.



Kiedy start szczepień i kolejne terminy?

Szczepienia seniorów w wieku 69 lat rozpoczną się 22 marca. Tego samego dnia wystartuje również rejestracja na szczepienie osób w wieku 66 i 65 lat.

18 marca natomiast ma ruszyć rejestracja osób w wieku 68 i 67 lat, a 25 marca rejestrować ponownie będą się mogły osoby z grupy 70+.