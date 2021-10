​Zaszczepieni podróżni z wszystkich krajów będą mogli swobodnie podróżować do USA od 8 listopada - ogłosił w piątek Biały Dom. Oznacza to ponowne otwarcie granic Stanów Zjednoczonych dla podróżnych m.in. z Unii Europejskiej po ponad roku przerwy.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

"Nowa polityka dotycząca podróży, która wymaga szczepień dla zagranicznych podróżnych do USA, rozpocznie się 8 listopada. To ogłoszenie i data dotyczą zarówno międzynarodowych podróży lotniczych, jak i lądowych" - napisał na Twitterze zastępca rzecznika Białego Domu Kevin Munoz.

Mimo ogłoszenia daty otwarcia granic, szczegóły działania nowych zasad - i wyjątków od nich - wciąż nie są do końca znane. Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) zapowiedziały, że uznawane będą tylko te szczepionki zatwierdzone przez amerykańskie władze oraz Światową Organizację Zdrowia, co w tej chwili wyklucza m.in. zaszczepionych rosyjskim Sputnikiem V.



Wiadomo też, że oprócz dowodu szczepienia podróżni będą musieli pokazać negatywny wynik testu na obecność koronawirusa wykonany najpóźniej trzy dni przed odlotem.



Administracja prezydenta Joe Bidena już we wrześniu zapowiedziała, że w listopadzie otworzy granice dla zaszczepionych podróżnych z całego świata. Zakaz podróży - poza nielicznymi wyjątkami - obowiązywał od marca 2020 roku i dotyczył osób z 33 krajów, w tym państw UE, Brazylii i Indii.