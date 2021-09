Ponad 17 tys. osób w Polsce przyjęło trzecią dawkę szczepionki przeciw koronawirusowi. Od września przypominające szczepienie dostają osoby z obniżoną odpornością. A od dzisiaj rejestrować się mogą medycy oraz wszyscy, którzy skończyli 50 lat. Od rana rozwiewamy wasze wątpliwości dotyczące trzeciej dawki oraz łączenia preparatów: przeciw grypie i przeciw Covid-19.

Jakie objawy niepożądane mogą pojawić się po trzeciej dawce?

Lekarze przekonują, że objawy po trzeciej dawce to najczęściej dokładnie takie same objawy jak po pierwszej czy drugiej dawce: ból mięśni, ból głowy i gorączka. 99 proc. objawów niepożądanych to są objawy łagodne, przemijające, trwające dzień, dwa i ustępujące bez śladu. Jeśli ktoś poprzednie dawki przeszedł łagodnie, tę trzecią też powinien przejść łagodnie - mówi w rozmowie z RMF FM krajowa konsultant w dziedzinie medycyny rodzinnej profesor Agnieszka Mastalerz-Migas.

Gdzie można znaleźć skierowanie na trzecią dawkę szczepionki?

Skierowanie na trzecią dawkę szczepionki można znaleźć na portalu pacjent.gov.pl - dostają je osoby, które skończyły 50 lat. Jest tylko jeden warunek: od dnia, gdy dostały drugą dawkę, musi minąć co najmniej sześć miesięcy. O skierowanie można też pytać, dzwoniąc na numer rządowej infolinii 989.

Rozpoczynają się szczepienia przeciw grypie. Czy między przyjęciem obu preparatów musi być odstęp?

Obie szczepionki: przeciw grypie i przeciw Covid-19 można przyjąć nawet w czasie jednej wizyty w przychodni - tak przekonuje pulmonolog profesor Adam Antczak, przewodniczący Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy. Nie ma żadnych podstaw medycznych, naukowych, organizacyjnych, żeby to oddzielać, można szczepić się równocześnie, takie są rekomendacje - podkreśla.

Od tej reguły są jednak niewielkie wyjątki. Jeżeli ktoś miał kiedyś po szczepieniu silną reakcję alergiczną, trzeba to zgłosić lekarzowi. Wtedy przerwa między przyjęciem preparatów może być większa. To dotyczy zdecydowanej mniejszości pacjentów.

Szczepienia przeciw Covid-19 są bezpłatne. Szczepienia przeciw grypie też - dla wybranych grup. Dla kogo konkretnie?

Szczepionka przeciw grypie jest udostępniona bezpłatnie między innymi dla osób, które skończyły 75 lat oraz dla pracowników i mieszkańców domów pomocy społecznej. Od tego roku jest też nowość. Bezpłatnie przeciw grypie mogą zaszczepić się kobiety w ciąży.