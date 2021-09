Osoby po 75. roku życia, personel medyczny, pacjenci i pracownicy domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczych, pracownicy szkół i przedszkoli, a także... funcjonariusze policji, straży pozarnej i wojskowi mogą już zgłaszać się na darmowe szczepienia przeciwko grypie. Od tego roku rząd znacznie wydłużył listę osób uprawnionych do refundowanej szczepionki i zmienił zasady zapisów.

Zdjęcie ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

Aby przyjąć darmową szczepionkę przed sezonem grypowym, wystarczy zgłosić się bezpośrednio do punktu realizującego darmowe szczepienia. Ich lista jest na portalu pacjent.gov.pl



Na szczepienie nie ma skierowań. Nie trzeba też mieć recepty od lekarza.



Zamiast tego osoby uprawnione do przyjęcia darmowego szczepienia muszą wypełnić przygotowane oświadczenie i wskazać, do której uprawnionej grupy należą. Wzór także można znaleźć na rządowym portalu.



Co ważne, przyjęcie szczepionki przeciwko koronawirusowi nie blokuje szczepienia przeciwko grypie. Nie ma potrzeby, by między szczepieniami był jakiś odstęp.



Obowiązuje za to zalecenie medyczne, że na szczepienie nie zgłaszamy się z gorączką i z objawami infekcji.