Wzrasta liczba Polaków, którzy chcą się zaszczepić przeciw Covid-19 – wynika z najnowszego sondażu United Surveys dla RMF FM i „Dziennika Gazety Prawnej”. Jak wynika z najnowszego badania, niemal 3/4 respondentów chce przyjąć szczepionkę.

Coraz więcej Polaków chce się szczepić / ALAA BADARNEH / PAP/EPA

Respondentów spytaliśmy o to, czy zamierzają się zaszczepić przeciw Covid-19. Wyniki porównaliśmy z sondażem ze stycznia, w którym padło takie samo pytanie. W lutym nie zmienił się odsetek osób, które są jednoznacznie zdecydowane, by się zaszczepić. "Zdecydowanie tak" , zarówno w styczniu, jak i w lutym odpowiedziało 47, 9 proc. respondentów. Zmiany są za to w grupie, która na pytanie czy zamierza się zaszczepić, odpowiedziała "raczej tak". W styczniu to było 19,7 proc., a teraz 26,9 proc. Łącznie chętnych na szczepienia jest 74,8 proc. uczestników badania.

W stosunku do stycznia jest o 1,2 pp. więcej osób, które raczej nie chcą się zaszczepić. Drastycznie zmniejszyła się grupa respondentów, którzy zdecydowanie nie chcą się zaszczepić. W styczniu taką odpowiedź zaznaczyło 15,1 proc. uczestników badania, w lutym 3 proc.

/RMF FM



Najnowszy sondaż dla RMF FM i "DGP" pokazuje, że najwięcej osób zdecydowanych na szczepienie jest wśród seniorów: w grupie wiekowej 70+ jest to 79 proc., a w grupie 60-69 lat 60 proc.. Sporo chętnych jest też wśród 30-latków (56 proc.). Co ciekawe, w tej grupie jest też największy odsetek osób, które zdecydowanie nie chcą się zaszczepić (8 proc.).

Co najważniejsze w kontekście szczepień?



Sondaż dla RMF FM /RMF FM

Polacy w badaniu zostali zapytani również o to, co w kontekście szczepień jest dla nich najważniejsze. Jedna trzecia z nich (33,7 proc.) deklaruje, że jest to rodzaj szczepionki. Dla 27 proc. ankietowanych priorytetem jest to, by zaszczepić się jak najszybciej. Prawie 19 proc. uczestników badania wskazało, że najistotniejsza jest bliskość punktu szczepień. 13 proc. wskazało na inne kwestie, a ponad 7 proc. respondentów jest niezdecydowanych w tym temacie.

Sondaż został zrealizowany metodą CATI 5.02.2021 roku na grupie 1000 osób.



Szczepienia w Polsce odbywają się etapami według grup opisanych w narodowym programie. Rozpoczęto je 27 grudnia. Do tej pory w Polsce wykonano 1,6 mln zastrzyków. Na rządowych stronach gov.pl podano, że zanotowano 1405 niepożądanych odczynów poszczepiennych, czyli tyle osób zgłosiło pogorszenie stanu w określonym czasie po iniekcji. Większość z nich to zaczerwienienie i krótkotrwała bolesność w miejscu wkłucia.

W poniedziałek rozpoczęły się zapisy na szczepienia przeciw Covid-19 wśród nauczycieli. W pierwszej kolejności zaszczepieni będą nauczyciele, którzy prowadzą zajęcia stacjonarne w szkołach i placówkach oświatowych. W pierwszej kolejności zaszczepieni zostaną ci, którzy pracują stacjonarnie w szkole, przedszkolu lub żłóbku. Szczepienia ruszą w piątek.