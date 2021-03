Amerykański koncern Pfizer Inc. i jego niemiecki partner BioNTech poinformował, że testy dowiodły, iż ich szczepionka na Covid-19 jest skuteczna i bezpieczna dla dzieci w wieku 12-16 lat. W najbliższych tygodniach firmy wystąpią o jej dopuszczenie na rynek USA.

Zdj. ilustracyjne / ERIK S. LESSER / PAP/EPA

Badania na dzieciach w wieku od 12 do 16 lat wykazały, iż dzięki szczepieniu preparatem Pfizer/BioNTech występuje u nich silna reakcja w postaci antyciał, uodparniająca na zakażenia koronawirusem.

Dyrektor wykonawczy Pfizera Albert Bourla poinformował w komunikacie, że koncern ma nadzieję, iż uda się rozpocząć szczepienia nastolatków przed początkiem nowego roku szkolnego.



W badaniu klinicznym wśród 2260 dzieci, którym podano zastrzyk placebo, wystąpiło 18 infekcji koronawirusem. W analogicznej grupie, która została zaszczepiona prawdziwym preparatem, nie stwierdzono żadnych zakażeń.

Izrael chce szczepić nastolatki

Minister zdrowia Izraela Juli Edelstein powiedział, że szczepionka na Covid-19 firm Pfizer i BioNTech będzie podawana w kraju dzieciom w wieku 12-15 lat, gdy tylko zostanie zatwierdzona przez amerykańskiego regulatora rynku, Agencję Żywności i Leków (FDA).



Dziennik "Jerusalem Post" poinformował, że w poniedziałek w Izraelu zgłoszono 356 nowych przypadków infekcji koronawirusem, a 0,9 proc. testów dało wynik pozytywny, co stanowi najniższy odsetek pozytywnych testów od czerwca 2020 roku.



Do tego dnia ponad 5,2 mln Izraelczyków otrzymało co najmniej pierwszą dawkę szczepionki przeciwko Covid-19, a ponad 4,7 mln otrzymało również drugą dawkę. Izrael liczy 9,3 mln mieszkańców.



Według mediów szybka realizacja programu szczepień w Izraelu jest możliwa dzięki wyjątkowej umowie z firmą Pfizer. Koncern zgodził się na szybkie dostarczanie większej liczby dawek w zamian za częściowy dostęp do obszernej bazy danych prowadzonej przez izraelskie kasy chorych.

Jak działa szczepionka Pfizera?

Pfizer i BioNTech wykorzystały w badaniach nad szczepionką metodę opartą na mRNA wirusa. Zwykle szczepionka zawiera fragment wirusa (atenuowany, czyli niezaraźliwy), w tym przypadku wykorzystano fragment mRNA, zawierający informację o białku wirusa, które organizm musi zneutralizować.

Ten rodzaj szczepionki zawiera część instrukcji, na podstawie których organizm produkuje nieszkodliwe fragmenty wirusa, które są wykorzystywane do wytworzenia reakcji immunologicznej w celu uniknięcia choroby lub jej zwalczenia.

Po podaniu szczepionki danej osobie, komórki w jej ciele zapoznają się z otrzymanymi instrukcjami genetycznymi i wytwarzają białko szczytowe - białko na zewnętrznej powierzchni wirusa, które pozwala wirusowi dostać się do komórek organizmu i wywołać chorobę. Układ odpornościowy danej osoby rozpoznaje, że to obce białko nie powinno znajdować się w organizmie i reaguje na nie, wytwarzając naturalną ochronę: przeciwciała i limfocyty T. Dzięki temu, jeśli faktycznie będziemy mieli kontakt z wirusem, nasz organizm rozpozna obce białko i zacznie produkować przeciwciała, które uniemożliwią namnażanie się wirusa i ochronią nas przed chorobą.

Szczepionka Pfizera musi być przechowywana w temperaturze minus 70 stopni Celsjusza.