Do końca sierpnia chcemy zaszczepić wszystkich chętnych - zadeklarował podczas konferencji nt. zmian w programie szczepień premier Mateusz Morawiecki. Pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk zapowiedział też zmiany w harmonogramie szczepień. Będzie również więcej punktów szczepień.

Przygotowanie do szczepienia przeciw COVID-19 w punkcie na terenie lodowiska Tafla w Gliwicach / Andrzej Grygiel / PAP

Do końca sierpnia chcemy zaszczepić wszystkich chętnych - zapowiedział na początku konferencji premier Mateusz Morawiecki. Do końca I kwartału wykonano 6 mln szczepień (zarówno pierwszą, jak i drugą dawką). Plan do końca II kwartału to w sumie 20 mln szczepień.



Michał Dworczyk zapowiedział, że w II kwartale powstaną nowe punkty szczepień. Będzie można wykonywać szczepienia w szpitalach tymczasowych, w POZ-tach, w szpitalach węzłowych. Szczepić będą mogły też pojedyncze pielęgniarki i ratownicy medyczni. Będziemy mogli się też zaszczepić w punktach drive thru, w aptekach. Możliwe będą też szczepienia w zakładach pracy - jeżeli będzie w nich co najmniej 500 pracowników. Odpowiedzialni za ich organizację będą pracodawcy.

Ponadto zmieniły się przepisy dotyczące kategorii osób, które będą mogły nas zakwalifikować do szczepień - nie będą to już tylko lekarze, ale także: stomatolog, felczer, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, diagnosta laboratoryjny, farmaceuta, student ostatniego roku studiów medycznych. Poszerzy się także grupa osób wykonujących szczepienia. Wszyscy, którzy zostali dopuszczeni, w tym farmaceuci, fizjoterapeuci po przejściu właściwego kursu będą mogli prowadzić szczepienia - powiedział.

Od 12 kwietnia ruszą zapisy dla rocznika 1962 - a potem przez kolejne 2 tygodnie - aż do rocznika 1973 - będzie trwała rejestracja kolejnych roczników. Dopytywany przez dziennikarzy, Dworczyk powiedział, że prawdopodobnie w maju "uwolnione" zostaną szczepienia dla wszystkich. Dodał też, że na tę chwilę osoba chętna do szczepienia nie będzie mogła wybrać preparatu, jaki zostanie jej podany.



Wczoraj wieczorem przekroczono w Polsce próg 2 mln osób zaszczepionych dwiema dawkami. Do tej pory wykonano 5 963 933 szczepień - pierwszą dawką zaszczepiono 3 961 539 osób, a dwiema dawkami 2 002 394 osóbb.