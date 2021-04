19 kwietnia zostanie otwarty pierwszy punktu szczepień powszechnych i 16 punktów w ramach pilotażu. Kolejne w następnych tygodniach – zapowiedział szef KPRM i pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk.

Zdj. ilustracyjne / JESSICA PASQUALON / PAP/EPA

19 kwietnia uruchomiony zostanie pierwszy punkt szczepień powszechnych, czyli o dzień wcześniej. Mówiliśmy, że nastąpi to 20 kwietnia, ale 19 kwietnia uruchomimy pierwszy taki punkt, a razem z nim 16 takich punktów w ramach pilotażu - powiedział pełnomocnik rządu ds. szczepień.

Następne punkty - których będzie kilkaset - będą uruchamiane w kolejnych tygodniach. Wówczas, kiedy szczepionek będzie tyle w Polsce, żeby można było napełnić nimi te nowo tworzone punkt - wyjaśnił Dworczyk.



Zaznaczył, że "6,5 tys. punktów, które cały czas prowadzą szczepienia, będzie nadal funkcjonować".



Cel: 20 mln szczepień do końca drugiego kwartału

Dworczyk zaznaczył, że "celem Narodowego Programu Szczepień, tym najbliższym, to jest wykonanie 20 milionów szczepień do końca II kwartału".

Zaszczepienie pierwszą dawką, tu też nic się nie zmienia, 100 proc. chętnych osób z całej populacji planujemy do końca sierpnia - poinformował Dworczyk. To oczywiście będzie możliwe, kiedy wywiążą się producenci ze swoich deklaracji i szczepionki zostaną dostarczone w zapowiedzianym okresie - dodał.