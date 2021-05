Amerykańskie Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) analizują doniesienia, że niewielka liczba młodych ludzi zaszczepionych przeciwko Covid-19 mogła mieć problemy z sercem. Nie jest jeszcze jasne, czy spowodowało to podanie preparatu.

Zdj. ilustracyjne / ETIENNE LAURENT / PAP/EPA

O zaobserwowanym zjawisku poinformował "The New York Times". Gazeta powołuje się na sekcję ds. bezpieczeństwa szczepionek przy CDC.

Nowojorski dziennik sprecyzował, że Centra Kontroli i Zapobiegania Chorobom badają kilkadziesiąt raportów według których u nastolatków i dorosłych w młodym wieku mogło po szczepieniu dojść do zapalenia mięśnia sercowego. Jak podkreśliła gazeta, opierając się informacjach CDC, zauważono "stosunkowo niewiele" przypadków i mogły one być zupełnie niezwiązane ze szczepieniem. Analizowanie danych znajduje się dopiero na wczesnym etapie.



"Wydaje się, że problem z sercem wystąpił głównie u nastolatków i młodych dorosłych cztery dni po podaniu drugiej dawki Moderny lub Pfizer-BioNTech. Obydwie są szczepionkami mRNA" - podała agencja Reutera.



Szczepionka mRNA jest preparatem nowego typu wykorzystującą sekwencję kwasu rybonukleinowego (RNA) kodującą białka patogenu. Zawiera najczęściej wektor/nośnik RNA, np. nanocząstki lipidowe, przy pomocy którego RNA jest wprowadzane do organizmu.



W Stanach Zjednoczonych można już stosować preparat Pfizer-BioNTech w szczepieniu dzieci w wieku 12 do 15 lat.



Z najnowszych danych CDC wynika, że blisko 48 proc. Amerykanów otrzymało co najmniej jedną dawkę szczepionki, a 38 proc. jest w pełni zaszczepionych.



Stacja CNN podkreśla, że w ciągu ostatniego tygodnia każdego dnia podawano około 1,8 miliona dawek szczepionek. Stanowi to spadek o 46 proc. w stosunku do szczytowego poziomu prawie 3,4 miliona dziennie w połowie kwietnia.