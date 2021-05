Pięć milionów dolarów – taką nagrodę można wygrać w nowojorskiej loterii. Co trzeba zrobić, żeby w niej wziąć udział? Zaszczepić się przeciwko koronawirusowi. Jest to największa indywidualna finansowa zachęta, jaką dotąd ogłosił gubernator Andrew Cuomo w batalii z pandemią.

Spacerowicze w Little Island w Nowym Jorku. Park jest czynny od niedawna, po tym, ja władze go zamknęły z powodu pandemii Covid-19 / ALBA VIGARAY / PAP/EPA

Program pilotażowy zwany "Vax & Scratch", pozwala osobom zaszczepionym otrzymać los wartości 20 dolarów na loterię Mega Multiplier Lottery. Główną nagrodą to pięć 5 mln dolarów.

Wiemy, że szczepienia są istotnym elementem układanki, którego potrzebujemy, aby raz na zawsze zmiażdżyć Covid. (...) Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby szczepionka była tak szybka i łatwa, jak to tylko możliwe, ale ponieważ liczba szczepień w całym stanie spada, będziemy musieli wykazać się kreatywnością, aby zaszczepić jeszcze więcej osób. Ten nowy program pilotażowy przyniesie nowojorczykom większą zachętę do zaszczepienia się, oferując darmową zdrapkę, w której można wygrać do 5 milionów dolarów - wyjaśnił gubernator.



Zwrócił uwagę, że im więcej nowojorczyków uda się zaszczepić, tym lepsza będzie sytuacja i tym szybciej będzie można wrócić do nowej normalności. Zachęcam wszystkich, którzy jeszcze się nie zaszczepili, aby udali się do najbliższej placówki i wzięli zastrzyk - apelował Cuomo



Pięć milionów to główna nagroda na loterii "Vax & Scratch". Jest jeszcze szereg innych, z których najniższe wynoszą 20 dolarów.



Szansa na wygranie czegoś w tym programie jest jedna na dziewięć - powiedział Cuomo, dodając, że kiedy ktoś dostaje szczepionkę "wszyscy wygrywają".



Pilotażowy program rozpocznie się w najbliższy poniedziałek i potrwa do piątku, 28 maja. Obejmie początkowo 10 punktów szczepień w mieście Nowy Jork, na Long Island, a także innych częściach stanu.



Cuomo ogłosił również, że ponieważ wraz ze zbliżającym się latem coraz więcej ludzi będzie podróżować samolotami, punkty szczepień zostaną otwarte na siedmiu lotniskach Nowego Jorku. Preparat będzie dostępny dla wszystkich mieszkańców USA przylatujących lub odlatujących, jak również dla pracowników lotnisk.



Według stacji NBC do wtorku w pełni zaszczepionych było 42 proc. nowojorczyków, w tym nowo uprawniona grupa wiekowa od 12 do 15 lat. 53 proc. dorosłych mieszkańców stanu jest w pełni zaszczepionych.