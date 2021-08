Podwarszawska Podkowa Leśna szczepi najlepiej w całym kraju! "Najpóźniej 1-szego września przekroczmy próg 67. procent zaszczepionych" - przewiduje w rozmowie z RMF FM burmistrz miasta. Podkowa jako pierwsza gmina w Polsce może dostać 100 tysięcy złotych nagrody od rządu. Taką nagrodę przewidziano dla 500 gmin, w kolejce za Podkową są Warszawa i Poznań

Reporter RMF FM odwiedził Podkowę Leśną i pytał o sekrety skutecznych szczepień. Jak usłyszał - czynników jest wiele. Burmistrz wylicza: skuteczny, miejski program szczepień, wysokie wykształcenie mieszkańców, liczne podróże zagraniczne. Podkowianie jeżdżą za granicę, mieli do czynienia ze szczepionkami o podwyższonym ryzyku, nie boją się tych szczepionek. Można też wiele opowiadać o wysokiej świadomości społecznej, takie rzeczy jak zamiłowanie do udzielania się w organizacjach pozarządowych, wysoka frekwencja wyborcza, przedsiębiorczość - tłumaczy Artur Tusiński.

Doktor Zofia Lipińska z jednego z dwóch miejskich punktów szczepień tłumaczy, że dużym ułatwieniem było zorganizowanie akcji w przychodniach, które mieszkańcy już znali. Oni przychodzą do swojej przychodni, szczepią się u siebie. A ci, którzy przychodzą do nas z innych przychodni, mają u nas inną atmosferę - wyjaśnia lekarka i dodaje, że w przypadku osób starszych bardzo pomogły szczepienia grypowe, które wytworzyły zaufanie mieszkańców i zdrowe nawyki.



Mieszkańcy mówią o odpowiedzialności za siebie nawzajem, a także o tym, że Podkowa jest specyficznym miejscem, w którym ludzie dbają o środowisko, o otoczenie, o swoje miasto. Podkowa Leśna jest sensowna - tłumaczy jeden z mieszkańców.



Wśród najstarszych Podkowian - po 70. roku życia - zaszczepionych jest ponad 90 proc. osób. Nawet wśród najmłodszych poniżej 30. roku życia - którzy w skali kraju są najmniej wyszczepioną grupą - zaszczepiło się ponad 60 proc. Podkowian. Chcielibyśmy w każdej grupie przekroczyć 80 proc., nie zasypiamy gruszek w popiele - zapowiada burmistrz.



Gmina 100 tysięcy rządowej nagrody ma wiec praktycznie w kieszeni i duże szanse na kolejne nagrody. To milion dla najlepiej wyszczepionej gminy wśród starych województw i dwa miliony dla najodporniejszej gminy w całym kraju.