Czy seniorzy i inne osoby z grup ryzyka zakażeni Covid-19 są bardziej narażeni na powikłania po zaszczepieniu koronawirusem? To jedno z wielu pytań naszych słuchaczy do ekspertów, które zbieramy od początku akcji szczepień przeciwko Covid-19.

Zdj. ilustracyjne / JUSTIN LANE / PAP/EPA

Epidemiolog doktor Agnieszka Motyl zwraca uwagę, że seniorzy z reguł mają więcej chorób przewlekłych. Chodzi o choroby związane z gorszym funkcjonowaniem układu oddechowego, układu krążenia, niewydolność krążenia. Zwykła gorączka, która nie dotknie młodego organizmu pod kątem jego wydolności, u seniora może spowodować załamanie wydolności organizmu i ciężki stan wymagający interwencji. Niepożądane odczyny poszczepienne występują w podobnej częstości, jeśli chodzi o młode osoby i o seniorów. Jednak konsekwencje u osób starszych mogą być zdecydowanie poważniejsze - dodaje doktor Agnieszka Motyl w rozmowie z RMF FM.

Dr Agnieszka Motyl o powikłaniach po szczepieniu przeciw Covid-19 Karolina Bereza / RMF FM

Według profesora Krzysztofa Tomasiewicza, specjalisty chorób zakaźnych, coraz więcej wyników badań wskazuje, że niepożądane objawy po szczepieniu zgłaszają częściej ozdrowieńcy, czyli osoby, które były zakażone koronawirusem i wyzdrowiały. Jest to na razie jedynie obserwacja, epidemiolodzy badają to zjawisko - dodaje profesor Tomasiewicz. Lekarze wskazują, że może mieć to związek z obecnością przeciwciał w organizmach ozdrowieńców.

Specjaliści przypominają też, że silne reakcje organizmu częściej do tej pory występowały po przyjęciu drugiej dawki szczepionki przeciwko koronawirusowi. Działo się tak bez względu na wiek osoby zaszczepionej.