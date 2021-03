Dwie opcje są na stole: dalsze zapisy na szczepienia przeciw Covid-19 rocznikami i otwarcie zapisów dla wszystkich chętnych; która zostanie wybrana po zapisach rocznika 1973, jeszcze nie wiemy - powiedział w rozmowie z Onetem prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski.

Pacjenci oczekujący w punkcie szczepień przeciw COVID-19 na terenie lodowiska Tafla w Gliwicach, / Andrzej Grygiel / PAP

Wczoraj premier Mateusz Morawiecki, minister zdrowia Adam Niedzielski i pełnomocnik rządu ds. programu szczepień Michał Dworczyk zapowiedzieli plan mający przyspieszyć szczepienia. Zakłada on m.in. zwiększenie liczby punktów, zwiększenie grona osób kwalifikujących do szczepienia i wprowadzenie szczepień populacyjnych.

Zgodnie z zapowiedzią, w kwietniu codziennie uruchamiane będą zapisy dla kolejnych roczników. Rejestracja będzie prowadzona zgodnie z harmonogramem: 12 kwietnia - rocznik 1962, 13 kwietnia - rocznik 1963, 14 kwietnia - rocznik 1964, 15 kwietnia - rocznik 1965, 16 kwietnia - rocznik 1966, 17 kwietnia - rocznik 1967, 19 kwietnia - rocznik 1968, 20 kwietnia - rocznik 1969, 21 kwietnia - rocznik 1970, 22 kwietnia - rocznik 1971, 23 kwietnia - rocznik 1972, 24 kwietnia - rocznik 1973.





/ Twitter

Kuczmierowski pytany był o to, czy po 24 kwietnia będą kontynuowane zapisy kolejnych roczników, czy też będą mogły zapisywać się wszystkie chętne osoby.



Chcemy składać zobowiązania do tego, do czego jesteśmy przekonani i pewni. Myślę, że dopiero wtedy, kiedy będą już te zapisy zaawansowane zobaczymy, jak duże zainteresowanie jest, jak duże zapotrzebowanie na terminy szczepień, jak ten system zacznie działać. Wtedy ogłosimy jak mają wyglądać zapisy dla kolejnych roczników - odpowiedział.



Takie wyetapowanie rocznikami ma na celu również rozładowanie kolejki przy zapisach, żeby nie było tak, że blokuje się infolinia, bo kilka milionów Polaków próbuje się dodzwonić. Chcemy, by system działał jak najlepiej dla chętnych, więc etapowanie ma także taki duży sens organizacyjny - zaznaczył szef RARS.



Dopytywany o to, jaki wariant będzie wybrany, powiedział: "Tego jeszcze nie wiemy, te dwie opcje są na stole".