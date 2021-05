Wśród osób przyjmujących dwie dawki różnych szczepionek przeciw Covid-19 wzrasta prawdopodobieństwo wystąpienia lekkich i umiarkowanych skutków ubocznych po drugiej dawce - wynika ze wstępnych wyników badania naukowców z Uniwersytetu Oksfordzkiego. Autorzy badania opublikowanego w czasopiśmie "The Lancet" podkreślili, że nie jest to powód do niepokoju o bezpieczeństwo pacjentów.

REKLAMA