Niedziele handlowe w tym roku przypadają na 12 i 19 grudnia. W ich trakcie w wielu centrach handlowych będą się odbywały szczepienia przeciw Covid-19 - poinformowała Polska Rada Centrów Handlowych.

Jedno z centrów handlowych w Warszawie / Wojciech Olkuśnik / PAP

Przedstawiciele PRCH zaznaczają, że dwie niedziele handlowe - 12 i 19 grudnia - pozwolą na rozłożenie zakupów na więcej dni tygodnia w okresie świąt Bożego Narodzenia. "Jeżeli tylko możemy odwiedzajmy centra poza weekendem" - podkreśla PRCH.

Galerie handlowe apelują o przestrzeganie zasady DDM: utrzymywanie ok. 1,5 metra dystansu od innych osób, częste dezynfekowanie dłoni i noszenie maseczek w prawidłowy sposób, tak by jednocześnie zakrywały one nos i usta. PRCH podkreśla, że czwarty kwartał jest dla branży handlowej najważniejszym okresem w roku i przynosi zazwyczaj ponad 30 proc. całorocznych obrotów.



"Sam grudzień to zazwyczaj o około 54 proc. wyższe obroty niż średnia miesięczna z okresu styczeń-listopad. Zgromadzone w tym okresie środki pozwalają sieciom handlowych zakupić kolekcje i produkty na kolejne sezony oraz przetrwać początek roku" - tłumaczy Rada.

W tej chwili w ponad 100 centrach handlowych w Polsce odbywają się szczepienia przeciw Covid-19. W wielu z nich będą one kontynuowane również w niedziele handlowe.



Polska Rada Centrów Handlowych jest stowarzyszeniem zrzeszającym blisko 200 firm działających w branży miejsc handlu i usług.

Najnowsze dane resortu zdrowia

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w środę o 28 542 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. Najwięcej zdiagnozowano ich na Śląsku i Mazowszu.



W ciągu ostatniej doby z powodu Covid-19 zmarło 592 pacjentów - najwięcej w obecnej fali epidemii.

We wtorek rząd ogłosił nowe obostrzenia.



To jest szczyt czwartej fali, który może utrzymać się jeszcze przez kilkanaście dni. Tak przewiduje epidemiolog profesor Marcin Czech.



"Nie jestem zaskoczony, że szczyt się nie kończy, bo dotychczas obostrzenia nie były dotkliwe i zaawansowane. Przy dużej liczbie osób niezaszczepionych naturalne jest, że wirus się mnoży" - powiedział w rozmowie z reporterem RMF FM Michałem Dobrołowiczem.