Jeśli się szczepić przeciwko Covid-19 to... po południu, nie rano - przekonują naukowcy z Bostonu i Oksfordu. Wyniki ich analiz, opublikowane właśnie w czasopiśmie "Journal of Biological Rhythms" wskazują na to, że po szczepieniu w późniejszej fazie dnia poziom przeciwciał podnosi się szybciej. Wszystko to wiąże się zapewne z faktem, że reakcja na szczepienie, tak jak cała aktywność naszego układu immunologicznego, podlega zegarowi biologicznemu.

