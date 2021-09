Prezydent Francji Emmanuel Macron zadeklarował, że jego kraj podwoi dostawy szczepionek do uboższych krajów, które nie są w stanie pozwolić sobie na przeprowadzenie kampanii szczepień. Zamiast 60 mln zapowiadanych dawek, Francja dostarczy 120 mln.

Zdjęcie ilustracyjne / Depositphotos

To niesprawiedliwe, że na niektórych kontynentach kampania szczepień przebiega z opóźnieniem, co dzieje się za naszą przyczyną - powiedział w przesłaniu wideo do uczestników koncertu charytatywnego Global Citizen, Emmanuel Macron. Jako przykład podał Afrykę, w której krajach zaledwie 3 proc. populacji miało możliwość zaszczepienia się.

Apelując o przyspieszenie tempa szczepień na tym kontynencie, francuski przywódca obiecał, że jego kraj podwoi dostawy do ubogich państw. Jak zaznaczył 120 mln dawek, które Francja chce bezpłatnie przekazać. To na chwilę obecną więcej niż wykonaliśmy szczepień w samej Francji - mówi prezydent Macron.

USA apeluje o pomoc dla trzeciego świata

Agencja AFP przypomina w tym kontekście, że w środę również Biały Dom zapowiedział podwojenie dostaw szczepionek do uboższej części świata. Ostatecznie pakiet pomocy amerykańskiej ma objąć 1,1 mld dawek. Intencją prezydenta Joe Bidena jest to, by Stany Zjednoczone stanęły na czele globalnej walki z pandemią. Gospodarz Białego Domu zaapelował do najbardziej rozwiniętych krajów o włączenie się do walki z koronawirusem i wypełnienie ambitnych obietnic w sprawie szczepionek dla trzeciego świata.

Obietnicę nieodpłatnych dostaw szczepionek do krajów potrzebujących pomocy złożyła między innymi Unia Europejska - ok. 500 mln dawek oraz Chiny. Przywódca ChRL Xi Jinping zadeklarował w swym zdalnym wystąpieniu podczas sesji 86. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, że do końca roku Chiny dostarczą krajom świata 2 mld dawek szczepionek przeciwko Covid-9. Zapewnienie zrównoważonego i sprawiedliwego dostępu jest najpilniejszym priorytetem - podkreślił Xi.

Agencje zauważają, że kierownictwo Chin nie podało, jaka jest proporcja sprzedanych i podarowanych preparatów w deklarowanych przez Pekin dostawach.

Nadal ogromne dysproporcje w dostępie do szczepień

W ocenie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) luka pomiędzy bogatymi krajami z szerokim dostępem do szczepionek przeciwko Covid-19 a tymi biedniejszymi, gdzie nie są one tak powszechne, stale się powiększa. Na 4 mld dawek zaaplikowanych do sierpnia br. na świecie 80 proc. podano w państwach o wysokich lub wyższych niż średnie dochodach, co odpowiada jedynie połowie światowej populacji.

W szczególnie trudnej sytuacji znajdują się kraje położone na kontynencie afrykańskim, które nie będą w stanie wypełnić celów stawianych przez WHO, zgodnie z którymi do końca roku powinno być zaszczepionych 40 proc. ludności w każdym kraju.

Niedobory sięgają w Afryce prawie 500 mln. Sytuację dodatkowo pogorszyło zmniejszenie dostaw w ramach pomocy strukturalnej Covax. W ramach tego mechanizmu Afryka otrzyma ostatecznie o 150 mln dawek mniej niż planowano. Potwierdzone dostawy w wysokości 470 mln dawek pozwolą zaś zaszczepić co najwyżej 17 proc. populacji na kontynencie afrykańskim - podsumowuje AFP.