"Mieszkańcy muszą być przygotowani na najgorsze"

Umacniamy wał w miejscu, gdzie jest podmyty w ciągu rzeki Nyska Kłodzka. Bardzo duże siły wojska działają w tej chwili na tym wale od strony Nysy, tam gdzie powódź była w 1997 r. po prawej stronie. Istnieje również ryzyko lewej strony wału. Przed nami noc, każdy wariant jest rozważany, nawet ten najgorszy - mówił ok. godz. 20 w rozmowie z dziennikarzem RMF FM kpt. Pyrga.

Cały czas trwa ewakuacja, zachęcamy, by się ewakuować w bezpieczne miejsce. Ogólnie dotyczy to terenu przy samej rzece. Walczymy o to, żeby uratować miasto przed zalaniem. Czy to nam się uda - nie wiemy w stu procentach, zrobimy wszystko, by tak się stało, ale to żywioł. Prognozujemy, że jest szansa, że uda się uratować miasto, natomiast mieszkańcy muszą być przygotowani na tę najgorszą wersję, czyli, że może dojść do przerwania wału - podkreślił.

Nie ma na tę chwilę przesiąków górą, są natomiast miejsca, gdzie woda na zakręcie rzeki zabiera kawałeczek po kawałeczku część wału i rozchodzi się to na dużą szerokość. Ten jeden newralgiczny moment ma w tej chwili 15-20 metrów, gdzie ten wał został "liźnięty" przez wodę. My w tej chwili - żołnierze i strażacy - przenosimy ręcznie worki z piaskiem do tego miejsca, bo tam jest utrudniony dostęp, nie do końca możemy tam dojechać - opisywał sytuację Pyrga.

Jak dodał, podmyte wały umacnia około tysiąca funkcjonariuszy różnych służb. Bardzo duże siły zostały skierowane z Polski, kompanie ewakuacyjnych z łodziami ratowniczymi, z pontonami, ze skuterami wodnymi. Jest bardzo duża mobilizacja - mówił Pyrga. Dodawał, że wszyscy chcą pomóc. Także cywile przyjeżdżają i chcą pomoc, to bardzo budujące dla nas - podkreślił.

Po godz. 22 Dariusz Pryga mówił reporterowi RMF FM: W tej chwili walczymy z wyrwą od strony miasta. Umacniamy ten wał poprzez worki z piaskiem. Już blisko 150 ton wpadło do tej wyrwy. Cały czas działamy. Wszyscy ciężko pracują i wierzymy w to, że się uda po prostu wygrać tę walkę z tym wałem. Najbliższe godziny najbliższa doba pokaże co będzie.

Nysę zalewa od niedzieli

Sytuacja w Nysie uległa dramatycznemu pogorszeniu po przerwaniu wału przeciwpowodziowego, chroniącego miasto przed wezbranymi wodami Nysy Kłodzkiej.