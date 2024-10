Tak wyglądały przygotowania do budowy mostu tymczasowego

Jak czytamy na stronie internetowej Urzędu Miasta Głuchołazy, "po powodzi i zniszczeniu mostów wyciągaliśmy z koryta rzeki to, co można było wyciągnąć z brzegu".

"Od 20 września pomagali nam żołnierze wojsk inżynieryjnych, którzy wspólnie z wykonawcą oczyszczali koryto rzeki oraz rozbierali konstrukcję mostu tymczasowego leżącego w korycie rzeki" - poinformował magistrat.

Jak przypomniał, konstrukcję mostu tymczasowego 7 października zamontowali żołnierze 2. Pułku Inżynieryjnego z Inowrocławia. Cztery dni później umieścili dwie konstrukcje mostu na przyczółkach przygotowanych przez wykonawcę inwestycji.

Czym jest most DMS-65, wyjaśniła rzeczniczka oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu Agata Andruszewska.

Stalowa konstrukcja mostu DMS-65 wykorzystywana jest do budowy objazdów lub przepraw tymczasowych, związanych z usuwaniem m.in. skutków klęsk żywiołowych. Nad Białą Głuchołaską zostały zamontowane dwa niezależne mosty dla każdego z kierunków o długości 36 m i wadze 48 ton każdy. W tej samej technologii już wcześniej powstawały obiekty tymczasowe. Tak było m.in. w Kiezmarku, przy remoncie mostu na Wiśle w ciągu DK7 - wyjaśniła.

Mieszkańcy i burmistrz apelują ws. nowego mostu

Tymczasowy most to jedno, natomiast mieszkańcy i burmistrz Głuchołaz już myślą o nowej, docelowej przeprawie i apelują o zmianę jej konstrukcji .

Chcemy, żeby nowy most docelowy w ciągu drogi krajowej numer 40 został przeprojektowany - tak, aby był on przeprawą łukową, tzn. taką, która nie posiada filaru stojącego w korycie rzeki - powiedział burmistrz Głuchołaz Paweł Szymkowicz.

Przy wyższym stanie wody - co pokazał 15 września - na takim filarze zatrzymuje się to, co woda ze sobą niesie. Chodzi o różnego rodzaju bele drewna, jakieś fragmenty obiektów, które woda ze sobą zabrała. Woda jest spiętrzana i powstaje zagrożenie dla miasta - wyjaśnił samorządowiec.