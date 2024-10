W gminie Górowo Iławeckie w Warmińsko-Mazurskiem służby ujawniły nielegalne odpady w postaci części karoserii, wyposażenia samochodów i tablic rejestracyjnych. Znajdowało się tam też palenisko, gdzie wspomniane elementy były palone. Nielegalne wysypisko funkcjonowało od dziesięciu lat.

Współpraca funkcjonariuszy Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie, straży granicznej i inspektorów WIOŚ w Olsztynie pozwoliła dotrzeć do składowiska nielegalnych odpadów w gminie Górowo Iławeckie.

Na kontrolowanej posesji oraz w budynkach gospodarczych znajdowały się zdemontowane samochody osobowe różnych marek, elementy wyposażenia pojazdów, zużyte płyny eksploatacyjne i liczne tablice rejestracyjne.

Było tam też palenisko odpadów, na którym znajdowały się spalone części samochodowe i fragmenty tablic. Właściciel terenu oświadczył, że większość ujawnionych odpadów magazynuje od około 10 lat.

Grozi mu za to administracyjna kara pieniężna w wysokości od tysiąca, do nawet miliona złotych.

Dodatkowo podczas kontroli funkcjonariusze ujawnili 15 pojazdów w różnym stanie technicznym, w tym wyłączone z ruchu oraz częściowo lub w całości zdemontowane.

Ustalono też, że na posesji dochodzi tez do nielegalnego demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Zagrożone to jest administracyjną karą pieniężną od 15 do nawet 500 tysięcy złotych.

Czynności pod kątem nielegalnego demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, magazynowania odpadów i ich utylizacji prowadzi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie Delegatura w Elblągu.