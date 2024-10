Mieszkańcy i burmistrz Głuchołaz apelują o zmianę konstrukcji planowanego nowego mostu. We wrześniu powódź w mieście zabrała dwie przeprawy: zarówno tymczasową, jak i budowany most. Po zniszczeniach spowodowanych przez wielką wodę pojawiły się nowe koncepcje.

Na zdjęciu: Żołnierze z wojsk inżynieryjnych montują konstrukcję mostu nad Białą Głuchołaską w Głuchołazach / Krzysztof Świderski / PAP

Chcemy, żeby nowy most docelowy w ciągu drogi krajowej numer 40 został przeprojektowany - tak, aby był on przeprawą łukową, tzn. taką, która nie posiada filaru stojącego w korycie rzeki. Dlatego, że przy wyższym stanie wody - co pokazał 15 września - na takim filarze zatrzymuje się to, co woda ze sobą niesie. Chodzi o różnego rodzaju bele drewna, jakieś fragmenty obiektów, które woda ze sobą zabrała. Woda jest spiętrzana i powstaje zagrożenie dla miasta - mówił burmistrz Głuchołaz Paweł Szymkowicz.

Co z tymczasowym mostem?

Tymczasowy most - zbudowany przez wojsko - ma zostać otwarty już w tym tygodniu. Jutro ruszą próby obciążeniowe.



Oddanie obiektu do ruchu będzie możliwe po wcześniejszym przeprowadzeniu próbnych obciążeń dla tych dwóch obiektów. Pomiary umożliwią nam potwierdzenie jakości oraz wytrzymałości osadzonych konstrukcji przez wojska inżynieryjne - wyjaśniała Agata Andruszewska z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu



Jeśli wszystko pójdzie dobrze, przeprawa zostanie oddana do ruchu w najbliższy piątek.