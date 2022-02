Prawie 38 proc. Polaków uważa, że straciło na zmianach podatkowych w Polskim Ładzie - wynika z sondażu przeprowadzonego dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" przez United Surveys. 42,7 proc. uważa, że ich sytuacja nie uległa zmianie, a niespełna co piąty z respondentów jest zdania, że zyskał na zmianach podatkowych.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

1 stycznia weszła w życie podatkowa część Polskiego Ładu, zakładająca m.in. podniesienie kwoty wolnej do 30 tys. zł oraz progu dochodowego do 120 tys. zł. Jednocześnie zlikwidowano możliwość odliczania od podatku części (7,75 proc.) składki zdrowotnej, wynoszącej 9 proc. Ma to zrekompensować tzw. ulga dla klasy średniej, czyli dla osób zarabiających miesięcznie od 5 tys. 701 zł do 11 tys. 141 zł.



Na początku stycznia media informowały o szeregu grup zawodowych, które po 1 stycznia otrzymały niższe wypłaty (m.in. niektórzy nauczyciele, funkcjonariusze służb mundurowych). Przedstawiciele rządu zapowiedzieli zmiany, które mają - według nich - naprawić skutki wejścia w życie Polskiego Ładu. Chodzi m.in. o objęcie ulgą dla klasy średniej kolejnych grup podatników. Wczoraj wiceminister finansów Artur Soboń poinformował, że trwają prace nad zmianami w Polskim Ładzie. "Testujemy różne warianty" - napisał na Twitterze. Zapowiedział, że zmiany będą "skonsultowane i zrozumiałe", będą na korzyść podatnika.



W poniedziałek do dymisji - w związku z Polskim Ładem - podał się minister Finansów Tadeusz Kościński . Jest to oczywiście podyktowane tym, że minister przyjmuje na siebie odpowiedzialność polityczną za pewne niedociągnięcia, jakie miały miejsce przy wdrażaniu nowych zasad podatkowych - oświadczyła rzeczniczka PiS Anita Czerwińska.

Polacy stracili czy zyskali na Polskim Ładzie? Sondaż

Według najnowszego sondażu przeprowadzonego dla RMF FM i "Dziennika Gazety Prawnej" przez United Surveys, zaledwie 19,6 proc. Polaków uważa, że zyskało na zmianach podatkowych w Polskim Ładzie: 7 proc. wybrało odpowiedź: "zdecydowanie skorzystałem", a 12,6 proc. - "raczej skorzystałem".

Najwięcej respondentów - 42,7 proc. - wybrało odpowiedź: "moja sytuacja się nie zmieniła".

37,7 proc. uczestników badania uważa natomiast, że stracili na zmianach podatkowych w Polskim Ładzie - 26,6 proc. odpowiedziało "raczej straciłem", a 11,1 proc. - "zdecydowanie straciłem".

/ RMF FM

Jak było w ubiegłym miesiącu? Polacy mieli większe oczekiwania wobec Polskiego Ładu

Podobny sondaż został przeprowadzony na początku stycznia. Wtedy - jeszcze zanim większosć pracowników otrzymała swoje wynagrodzenia po zmianach podatkowych - respondenci byli pytani, czy ich zdaniem na podatkowych zmianach związanych z Polskim Ładem skorzystają, czy stracą.

Wtedy 27,9 proc. uważało, że skorzysta na zmianach podatkowych (odpowiedź "zdecydowanie skorzysta" wybrało 3,9 proc., a "raczej skorzysta" - 24 proc.). 26,1 proc. było zdania, że raczej ich sytuacja się nie zmieni.

29,5 proc. stwierdziło wówczas, że straci na Polskim Ładzie ("raczej stracę" - 16,5 proc., "zdecydowanie stracę" - 13 proc.). Odpowiedź: "nie wiem/trudno powiedzieć" wybrało 16,4 proc. badanych.

Porównując te sondaże można zauważyć, że oczekiwania Polaków dotyczące Polskiego Ładu były większe, jednak przy wypłatach wiele osób zostało negatywnie zaskoczonych.

/ RMF FM

Na Polskim Ładzie nie skorzystał ani jeden ankietowany wyborca PSL-u, Kukiz'15 i Konfederacji

Jeśli chodzi o osoby, które w ostatnich wyborach do Sejmu głosowały na PiS, najwięcej respondentów stwierdziło, że ich sytuacja po zmianach podatkowych nie zmieniła się - 45 proc. 40 proc. głosujących uważa, że zyskało na Polskim Ładzie ("zdecydowanie skorzystałem" - 18 proc.", "raczej skorzystałem" - 22 proc.). 15 proc. badanych miało stracić na zmianach (12 proc. "raczej straciłem", 3 proc. - "zdecydowanie straciłem").

Jeśli chodzi o wyborców Koalicji Obywatelskiej - PO .N iPL Zieloni - co drugi udzielił odpowiedzi, że jego sytuacja nie uległa zmianie. 38 proc. uważa, że straciło na Polskim Ładzie (27 proc. - "raczej straciłem", 11 proc. - "zdecydowanie straciłem"). Jedynie 11 proc. wyborców KO zyskało na zmianach podatkowych ("zdecydowanie tak" - 2 proc., "raczej tak" - 9 proc.).

Wśród wyborców Lewicy najwięcej osób uważa, że jest stratnych na Polskim Ładzie - 46 proc. ("raczej straciłem" - 36 proc., "zdecydowanie straciłem" - 10 proc.). 30 proc. ankietowanych w tej grupie ani nic nie zyskała, ani nic nie straciła, a 24 proc. "raczej skorzystało".

Co ciekawe - żaden wyborca PSL + Kukiz’15 oraz Konfederacji nie wybrał odpowiedzi, że zyskał na Polskim Ładzie. Z kolei aż 98 proc. sympatyków ugrupowań Władysława Kosiniaka-Kamysza i Pawła Kukiza uważa, że straciło na zmianach podatkowych (82 proc. "raczej straciłem", 16 proc. "zdecydowanie straciłem"). 2 proc. ani nie straciło, ani nie zyskało.

Również większość wyborców Konfederacji jest zdania, że straciło na Polskim Ładzie - 53,3 proc. ("raczej straciłem" - 25,5 proc., "zdecydowanie straciłem" - 27,8 proc.). Sytuacja 46,7 proc. respondentów w tej grupie nie uległa zmianie.