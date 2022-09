O 18:00 w Opolu pierwszy mecz nowego koszykarskiego sezonu. O Superpuchar powalczą mistrz kraju, a więc Śląsk Wrocław oraz zdobywca Pucharu Polski Arged BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski. To będzie ciekawy pojedynek dwóch trenerskich pokoleń. Z jednej strony niezwykle doświadczony Andrej Urlep. Z drugiej zaczynający samodzielną pracę Andrzej Urban. Od kilku lat Superpuchar to trofeum poświęcone Adamowi Wójcikowi – jednemu z najlepszych koszykarzy w historii naszego kraju.

(zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Superpuchar rozgrywany jest od 2000 roku, choć dopiero od 2010 kluby rywalizują o niego regularnie na początek każdego sezonu. Śląsk Wrocław to trofeum zdobywał dotychczas dwukrotnie - w 2000 i 2001 roku, a więc na samym początku istnienia naszego Superpucharu. Arged BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski powalczy o trofeum po raz drugi z rzędu. Przed rokiem w Wałbrzychu koszykarze Stali przegrali z Enea Zastalem BC Zielona Góra.

Trudno wskazać faworyta w tym pierwszym meczu nowego sezonu. Zarówno w Śląsku Wrocław jak i Arged BM Slam Stali Ostrów Wielkopolski latem doszło do dużych zmian w składach. Trudno powiedzieć, kto na początku sezonu pokaże się z lepszej strony. W obu ekipach po zmianach potrzeba czasu, by zawodnicy złapali odpowiedni rytm.

Z mistrzowskiego Śląska odeszli liderzy z poprzedniego sezonu, a więc Travis Trice czy Kerem Kanter. Podobne braki trzeba było uzupełnić w ekipie z Ostrowa Wielkopolskiego. W klubie nie ma już Denzela Anderssona, Jamesa Florence’a czy Jamesa Palmera jr. Luki wypełniły oczywiście letnie transfery.

We Wrocławiu liczą na Justina Bibbsa, który leczył poważną kontuzję przez niemal cały poprzedni sezon. Ten jednak ciągle dochodzi do formy. Na razie punkty ma zdobyć Jeremiah Martin, który pokazywał się z dobrej strony podczas sparingów. Ważną rolę powinien odgrywać Jakub Nizioł czy pozyskany niedawno środkowy z Białorusi Artiom Parachouski.

W drużynie z Ostrowa Wielkopolskiego został Damian Kulig, a dołączyli do niego nowi zagraniczni zawodnicy. To między innymi Łotysze: Aigars Skele i Ojars Silins. Do tego Amerykanie: Adonis Thomas czy Quentin Snider. Wszystkim dowodzi niezwykle młody trener Andrzej Urban. O wiele mniej doświadczony i o kilka dekad młodszy od szkoleniowca Śląska Andreja Urlepa.

W obu drużynach występują też reprezentanci Polski, którzy niedawno dali nam tyle radości podczas Eurobasketu. W barwach Śląska nadal grać będą Aleksander Dziewa i Łukasz Kolenda. W Stali został Jakub Garbacz. Pytanie, czy i ile minut spędzą na parkiecie. Cała trójka spędziła bowiem ostatnie tygodnie na zgrupowaniu i na pewno potrzebuje nieco odpoczynku oraz czasu na zgranie ze swoimi zespołami. Początek meczu o koszykarski Superpuchar o 18:00.