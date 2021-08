"Chciałbym krążyć dalej w okolicach kadry, ale mam nadzieję, że będę głównie wsparciem dla młodych zawodników. Chciałbym jeszcze zagrać w reprezentacji, ale raczej to już będzie może forma benefisu lub jeśli pojawią się jakieś wielkie problemy na pozycji rozgrywającego"- mówi koszykarz Legii Warszawa Łukasz Koszarek. Za kilka dni rozpocznie się nowy sezon Energa Basket Ligi. Koszarek zapewnia, że Legia włączy się do walki o tytuł. Doświadczony zawodnik po latach wraca do stolicy. W przeszłości był rozgrywającym Polonii, a pracował z trenerem Wojciechem Kamińskim, który teraz jest szkoleniowcem Legii.

