Joshua Perkins rozstał się z GTK Gliwice: koszykarz przeniósł się ze śląskiego klubu do Partizana Belgrad. W 19 spotkaniach w polskiej ekstraklasie Perkins notował średnio 13,8 pkt na mecz.

Joshua Perkins (po prawej) w meczu GTK Gliwice z PGE Spójnią Stargard / Marcin Bielecki / PAP

GTK Gliwice zaznacza w wydanym komunikacie, że "Perkins swoją grą zainteresowanie innych klubów budził już od dłuższego czasu".

"Telefony ze wstępnymi propozycjami pojawiały się już w listopadzie. Z agentem zawodnika ustaliłem, że interesują nas tylko konkretne propozycje, ale tylko takie, które będą zadowalające dla klubu i pozwolą w miarę bezboleśnie dokonać korekt w składzie" - relacjonuje cytowany w komunikacie prezes GTK Jarosław Zięba.

Gliwicki klub wyjaśnia, że "otrzymał propozycję wykupu kontraktu zawodnika przez Partizan Belgrad i po rozmowie z zainteresowanym zdecydował się ją zaakceptować".

"Nie będziemy nikogo zatrzymywać na siłę. To jest dla niego duża szansa dalszego rozwoju, a że obie strony zachowały się po partnersku, to my ze swoich deklaracji chcemy się wywiązać" - podkreśla Jarosław Zięba.

Sam Joshua Perkins zaznacza, że "to nie była łatwa decyzja, ale podświadomie czuł, że to jest szansa, której nie może przegapić".

"W Polsce bardzo mi się podobało, poznawałem wielu ciekawych ludzi. Mieliśmy naprawdę dobry zespół, ale czasem po prostu brakowało nam powtarzalności i konsekwencji. Na zawsze zapamiętam moich kolegów z drużyny, a także te wszystkie nowe polskie słowa, które znalazły się w moim słowniku" - stwierdził również koszykarz.

W 19 meczach Energa Basket Ligi Perkins przebywał na parkiecie średnio po 30 minut, a notował przeciętnie 13,8 punktu, 6,6 asysty (czwarty w lidze wśród najlepiej podających), 3,8 zbiórki i 1,5 przechwytu na mecz.

W ligowej tabeli GTK Gliwice zajmuje obecnie 10. miejsce z bilansem ośmiu zwycięstw i 11 porażek.