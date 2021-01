Trener reprezentacji Polski koszykarzy Mike Taylor wybrał szeroki skład kadry na mecze kwalifikacyjne do EuroBasketu 2022. Spotkania z Hiszpanią i Rumunią odbędą się w lutym w Arenie Gliwice. Powołanie pierwszy raz od mistrzostw świata w 2019 roku otrzymał Adam Waczyński. W szerokim składzie znalazł się również doświadczony, nowy zawodnik Kinga Szczecin - Maciej Lampe. Po raz pierwszy powołanie otrzymali Igor Milicić Jr. oraz Jeremy Sochan.

Adam Waczyński na zdjęciu z 2019 r. / Meng Yongmin / PAP/Photoshot

Lutowe mecz eliminacji EuroBasketu, podobnie jak poprzednie spotkania, będą rozgrywane w formie zamkniętego turnieju, czyli tzw. bańki. Wszystko po to, by w dobie trwającej wciąż pandemii koronawirusa zapewnić bezpieczeństwo zawodnikom.

Wszystkie lutowe spotkania grupy A zostaną rozegrane w Arenie Gliwice. Okienko reprezentacyjne potrwa od 15 do 21 lutego, a biało-czerwoni zagrają z mistrzami świata - Hiszpanami (19 lutego) oraz z Rumunią (21 lutego). Rozegrane zostaną także pozostałe mecze w grupie A: Rumunia - Izrael oraz Hiszpania - Izrael.

Jesteśmy dumni z bycia gospodarzem okienka kwalifikacyjnego do EuroBasketu 2022, które od 15 do 21 lutego zostanie zorganizowane w Gliwicach. Teraz skupiamy się na awansie do mistrzostw Europy, jesteśmy zmotywowani przed wyzwaniami przeciwko Hiszpanii i Rumunii - mówi Mike Taylor, trener reprezentacji Polski.

Pierwszy raz od rozgrywanych w 2019 roku Mistrzostw Świata powołanie otrzymał Adam Waczyński. Zawodnik Unicaji Malaga prezentuje w tym sezonie wysoką dyspozycję, a z powodów pozasportowych zabrakło go w czasie dwóch ostatnich zgrupowań.

Powołanie otrzymał również doświadczony Maciej Lampe, który niedawno podpisał kontrakt z występującym w Energa Basket Lidze - Kingiem Szczecin. Mike Taylor chce wprowadzać do kadry również młodych graczy. Na liście powołań po raz pierwszy znalazł się 18-letni Igor Milicić Junior. Jest to syn byłego trenera Anwilu Włocławek Igora Milicića, który występuje w Bundeslidze w zespole Ratiopharm Ulm. W kadrze także po raz pierwszy znalazł się również jego klubowy kolega Jeremy Sochan.

Wśród weteranów, graczy doświadczonych w szerokim składzie znalazły się wschodzące talenty. Warto zwrócić uwagę na Jeremy’ego Sochana, który pokazał swój potencjał podczas niedawnego turnieju Adidas Next Generation i jest gotowy na wprowadzenie do drużyny narodowej. Kilku zawodników zwróciło uwagę solidnymi występami w Energa Basket Lidze - m.in. Jakub Garbacz, Adrian Bogucki i Andy Mazurczak - podkreśla trener Taylor.

Nasza reprezentacja z 4 dotychczas rozegranych meczów eliminacji EuroBasketu wygrała 2. Polacy mogą awansować na mistrzostwa Europy tak naprawdę bez zwycięstwa w swoich spotkaniach. By biało-czerwoni zagrali na EuroBaskecie, Izrael musi pokonać Rumunię. Oczywiście, w innym przypadku ważna może być wygranie starcia z Hiszpanami lub Rumunami. Również porażka w tym ostatnim meczu, ale mniejsza niż 30 punktami, zapewni upragniony awans.

Doceniamy doskonałą pracę Polskiego Związku Koszykówki w organizacji “bańki" w Gliwicach. Nasz ostatni mecz w tym mieście przeciwko Izraelowi był wspaniałym wydarzeniem. Mimo pandemii, liczymy na to, że mecze w Gliwicach będą fenomenalną reklamą polskiej koszykówki - podkreśla Mike Taylor.

EuroBasket 2022 zostanie rozegrany od 1 do 18 września 2022 r. w czterech krajach: Czechach, Gruzji, Włoszech i Niemczech.

Szeroki skład reprezentacji Polski na mecze kwalifikacyjne:

Rozgrywający:

Łukasz Kolenda, Trefl Sopot

Łukasz Koszarek, Enea Zastal BC Zielona Góra

Andy Mazurczak, MKS Dąbrowa Górnicza

Jakub Schenk, King Szczecin

A.J. Slaughter, Herbalife Gran Canaria (Hiszpania)

Rzucający:

Jakub Garbacz, Arged BMSlam Stal Ostrów Wlkp.

Karol Gruszecki, Trefl Sopot

Michał Michalak, Syntainics MBC Weissenfels (Niemcy)

Marcel Ponitka, Enea Zastal BC Zielona Góra

Mateusz Ponitka, Zenit St. Petersburg (Rosja)

Niscy skrzydłowi:

Igor Milicić, Ratiopharm Ulm (Niemcy)

Jeremy Sochan, Ratiopharm Ulm (Niemcy)

Michał Sokołowski, De Longhi Treviso Basket (Włochy)

Adam Waczyński, Unicaja Malaga (Hiszpania)

Jarosław Zyskowski, RETAbet Bilbao Basket (Hiszpania)

Silni skrzydłowi:

Aleksander Balcerowski, Herbalife Gran Canaria (Hiszpania)

Aaron Cel, Polski Cukier Toruń

Aleksander Dziewa, WKS Śląsk Wrocław

Tomasz Gielo, MoraBanc Andora (Hiszpania)

Środkowi:

Adrian Bogucki, Enea Astoria Bydgoszcz

Adam Hrycaniuk, Asseco Arka Gdynia

Damian Kulig, Polski Cukier Toruń

Maciej Lampe, King Szczecin

Dominik Olejniczak, Trefl Sopot

Sztab szkoleniowy:

Mike Taylor - trener główny

Arkadiusz Miłoszewski - trener asystent

Marcin Woźniak - trener asystent

Artur Gronek - trener asystent

Marek Popiołek - manager reprezentacji

Dominik Narojczyk - trener przygotowania fizycznego

Jakub Majewski - fizjoterapeuta

Marcin Błoński - lekarz reprezentacji

Maciej Krupiński - kierownik reprezentacji

Paweł Łakomski - oficer prasowy