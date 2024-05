"Jesteśmy i zmęczeni, i szczęśliwi, bo nie był to łatwy sezon dla nas. Mieliśmy trochę kontuzji w trakcie, a jeszcze do tego graliśmy na dwóch frontach. W lidze i pucharze. Teraz to już jednak nie ma znaczenia. Play-offy dla nas wszystkich są czymś, czego dawno nie przeżywaliśmy" - mówi w rozmowie z RMF FM Dominik Wilczek z MKS-u Dąbrowy Górniczej. Koszykarze dąbrowskiej drużyny po 5 latach znów zagrają w fazie play-off Orlen Basket Ligi. Awans drużynie z województwa śląskiego dała wygrana z GKT Gliwice w ostatniej kolejce sezonu zasadniczego. O nadchodzących meczach z Treflem Sopot, a także o fazie zasadniczej sezonu z zawodnikiem MKS-u Dąbrowa Górnicza rozmawiał Wojciech Marczyk z redakcji sportowej RMF FM.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Koszykarzom MKS-u, dzięki wygranej w ostatniej kolejce sezonu zasadniczego z GTK Gliwice i pomyślnym ułożeniu się wyników innych spotkań, udało się zająć po 30 kolejkach ligowych 7. miejsce w tabeli. Po swoim meczu cały zespół MKS-u śledził wyniki innych spotkań ostatniej kolejki, by dowiedzieć się, czy uda się awansować. Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. ​Wilczek: W ćwierćfinale z Treflem presji na nas nie będzie Play-offy to jest coś, czego dawno nie przeżywaliśmy. MKS w tej fazie sezonu nie grał od 5 lat. Ja sam w play-offach nie grałem od 4 lata. Myślę, że inni zawodnicy powiedzą dokładnie to samo. Czekamy z niecierpliwością na pierwszy mecz. W zespole jest ekscytacja. Z tego powodu też wszyscy mniej odczuwają zmęczenie sezonem - przyznaje Dominik Wilczek. "Korzystamy z naszych mocnych stron" MKS świetnie rozpoczął sezon zasadniczy. Potem przytrafiły się problemy spowodowane m.in. kontuzjami. Jednak dzięki dobrej końcówce rundy zasadniczej i trzem wygranym meczom z rzędu udało się sprawić niespodziankę i znaleźć w play-off. Spora w tym zasługa nie tylko samych zawodników, ale też pochodzącego z Katalonii trenera MKS-u Borisa Balibrey. Dużo łatwiej się gra na boisku, gdy ma się pewność siebie. A nasz trener tą pewność siebie w nas buduje. Myślę, że też dzięki temu każdy z nas w tym sezonie odkrył najlepszą część siebie i to pokazuje na boisku. A cały zespół z tego korzysta. Nie robimy nic na siłę, czy czegoś, czego nie potrafimy. Korzystamy z naszych mocnych stron, a to powoduje, że w ataku jesteśmy w stanie zdobywać mnóstwo punktów - wyjaśnia Dominik Wilczek. Zawodnik Legii Warszawa Marcel Ponitka (L) i Dominik Wilczek (P) z MKS Dąbrowa Górnicza podczas meczu 25. kolejki Ekstraklasy koszykarzy - marzec 2024 r. / Leszek Szymański / PAP "Zmieniła się kompletnie moja rola na boisku" Dla urodzonego w 1999 roku zawodnika MKS-u ten sezon także jest udany. Notuje bardzo dobre występy, a pewności siebie dodał też wygrany konkurs rzutów za 3 punkty podczas turnieju finałowego Pucharu Polski. Zmieniła się kompletnie moja rola na boisku i mój profil jako zawodnika. Stałem się graczem biegającym po zasłonach i rzucających z trudnych pozycji za 3 punkty, co wcześniej rzadko kiedy miałem okazję robić. Ta rola w drużynie plus styl gry całego zespołu bardzo mi odpowiada. Fajnie, że to, co założyliśmy z trenerem przed sezonem, wypaliło i ja mogę się rozwijać - podkreśla Wilczek. "Na nas presji nie będzie" MKS, który po sezonie zasadniczym zajął 7. miejsce w tabeli w ćwierćfinale, w którym gra toczy się do trzech zwycięstw, zagra z Treflem. Zespół z Sopotu był drugi po 30 kolejkach sezonu zasadniczego. Na nas presji nie będzie. Na tych zespołach z czołówki jest ona dużo większą, bo dla nich celem są medale - wyjaśnia Wilczek. Pierwsze dwa mecze ćwierćfinałowe zespół z Dąbrowy Górniczej rozegra na wyjeździe. Jedyne, o czym myślimy, to teraz mecze z Treflem w Sopocie. Chcemy urwać tam jedno spotkanie. Dobrze by było przyjechać do siebie z Trójmiasta z jednym meczem wygranym. To by nam bardzo pomogło i ustawiło ten ćwierćfinał na naszą korzyść - mówi Dominik Wilczek zawodnik klubu z Dąbrowy Górniczej. MKS pierwszy mecz ćwierćfinałowym z Treflem rozegra 2 maja. Plan meczów ćwierćfinałowych Oto plan meczów ćwierćfinałowych Orlen Basket Ligi. Anwil Włocławek - PGE Spójnia Stargard: Mecz 1 - 2.05 (czwartek, Włocławek), godz. 18:00;

Mecz 2 - 4.05 (sobota, Włocławek), godz. 20:00;

Mecz 3 - 9.05 (czwartek, Stargard), godz. 18:00;

Ew. mecz 4 - 11.05 (sobota, Stargard);

Ew. mecz 5 - 14.05 (wtorek, Włocławek) King Szczecin - Legia Warszawa: Mecz 1 - 2.05 (czwartek, Szczecin), godz. 20:00;

Mecz 2 - 4.05 (sobota, Szczecin), godz. 18:00;

Mecz 3 - 9.05 (czwartek, Warszawa), godz. 20:00;

Ew. mecz 4 - 11.05 (sobota, Warszawa);

Ew. mecz 5 - 14.05 (wtorek, Szczecin). Trefl Sopot - MKS Dąbrowa Górnicza: Mecz 1 - 3.05 (piątek, Sopot), godz. 18:30;

Mecz 2 - 5.05 (niedziela, Sopot), godz. 18:00;

Mecz 3 - 10.05 (piątek, Dąbrowa Górnicza), godz. 17:30;

Ew. mecz 4 - 12.05 (niedziela, Dąbrowa Górnicza);

Ew. mecz 5 - 15.05 (środa, Sopot). Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski - WKS Śląsk Wrocław: Mecz 1 - 3.05 (piątek, Ostrów Wielkopolski), godz. 20:00;

Mecz 2 - 5.05 (niedziela, Ostrów Wielkopolski), godz. godz. 20:00;

Mecz 3 - 9.05 (czwartek, Wrocław), godz. 20:45;

Ew. mecz 4 - 12.05 (niedziela, Wrocław);

Opracowanie: Paweł Kmiecik