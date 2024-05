​Borussia Dortmund pokonała u siebie Paris Saint-Germain 1:0 (1:0) w pierwszym meczu półfinału piłkarskiej Ligi Mistrzów. Rewanż w stolicy Francji odbędzie się 7 maja.

Piłkarze z Dortmundu wywalczyli minimalną zaliczkę / Friedemann Vogel / PAP/EPA

W pierwszej połowie znacznie lepsze wrażenie sprawiała Borussia, a efektem tego był gol w 36. minucie. Po znakomitym podaniu Nico Schlotterbecka w dogodnej sytuacji znalazł się Niclas Fuellkrug, pobiegł szybko z piłką, wpadł na pole karne i oddał mocny strzał z ok. 14 metrów.

Strata gola to nie była jedyna zła informacja dla PSG w tej akcji. Groźnie wyglądającej kontuzji kolana doznał bowiem próbujący powstrzymać Fuellkruga czołowy obrońca drużyny gości i reprezentacji Francji Lucas Hernandez. Wprawdzie próbował jeszcze wrócić do gry, ale okazało się to niemożliwe.

Hernandez na początku MŚ 2022 w Katarze zerwał więzadła krzyżowe w kolanie i pauzował wiele miesięcy. Teraz istnieje obawa, że jego uraz znów jest bardzo poważny. Francja będzie jednym z rywali Polski w grupie D mistrzostw Europy, które rozpoczną się 14 czerwca w Niemczech.

Krótko po golu na 1:0 Borussia mogła podwyższyć prowadzenie, ale strzał austriackiego pomocnika Marcela Sabitzera obronił Włoch Gianluigi Donnarumma.