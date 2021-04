W tym roku mija 50. rocznica pierwszej wyprawy polskich himalaistów Jelczem w góry wysokie. Z tej okazji odbędzie się ponowna ekspedycja tym historycznym pojazdem. Celem wyprawy jest rozsławienie na cały Świat dorobku polskiego sportu górskiego. Wspólnie przypomnimy też historię prężnego sektora motoryzacyjnego w Polsce oraz naszej narodowej myśli technologicznej. "Wspinaczki tym razem nie będzie, wykorzystamy pojazd do niesienia pomocy humanitarnej w zaprzyjaźnionym przytułku w Kathmandu" - mówi Maciej Pietrowicz, organizator wyprawy, syn jednego z himalaistów - uczestnika wypraw z lat 80.

/ foto. Materiał Prasowy /

Złota era polskiego himalaizmu przypada na lata 70. i 80., kiedy to Polacy nie tylko zdobywali najwyższe szczyty Himalajów i Karakorum, ale przede wszystkim wsławili się jako pierwsi zdobywcy tych szczytów zimą. Światowym inicjatorem tych działań był nasz znany rodak Andrzej Zawada.

W sukcesach polskich wspinaczy olbrzymie znaczenie odegrały ciężarówki marki Jelcz, którymi nasi himalaiści nie tylko podróżowali w najwyższe góry świata, ale również przewozili swój sprzęt oraz żywność. Najwybitniejsi polscy Himalaiści dziś są w tym zgodni: Gdyby nie Jelcz, Polacy nie osiągnęliby tak wielkich sukcesów w światowym himalaizmie.

W imieniu Radia RMF pragnę potwierdzić patronat redakcyjny nad wyprawą "Jelczem w Himalaje - śladami uczestników dawnych wypraw", orgaznizowaną przez Waszą Fundację w 2021 roku. Jesteśmy zaszczyceni, że możemy wesprzeć medialnie pamięć o uczestnikach wypraw w Himalaje i Karakorum z lat 70. i 80., promować sukcesy polskiego himalaizmu oraz przyłożyć się do realizacji celu charytatywnego wyprawy jakim jest pomoc wioskom nepalskim zniszczonym w trakcie tragicznego trzęsienia ziemi w 2015 roku. Radio RMF FM będzie informować o przebiegu wyprawy w ramach swoich możliwości. Uczestnikom wyprawy życzymy powodzenia i szczęśliwego powrotu do domu - mówi komunikat przesłany do organizatorów wyprawy.

Wyprawa ma ruszyć w sierpniu br. Start z Jeleniej Góry. Trasa będzie liczyć ponad 10 000 km w jedną stronę i przebiega przez takie kraje jak: Słowacja, Węgry, Rumunia, Bułgaria, Turcja, Iran, Pakistan, Indie i Nepal.

Więcej o wyprawie w serwisie www.sladamiuczestnikow.pl