Bohater afery podsłuchowej Marek Falenta trafi na 2,5 roku do więzienia - takie prawomocne rozstrzygnięcie wydał Sąd Apelacyjny w Warszawie. To Falenta - według sądu - zlecił kelnerom z warszawskich restauracji nielegalne podsłuchiwanie i nagrywanie rozmów polityków czy ludzi z kręgów biznesowych w okresie od lipca 2013 do czerwca 2014 roku. Teraz sąd odrzucił zażalenia obrońców Falenty, którzy starali się o odroczenie wykonania kary ze względu na stan zdrowia biznesmena.

