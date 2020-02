Sukces filmu "Parasite" w reż. Bonga Joon-ho! Obraz zgarnął cztery Oscary - w tym w głównej kategorii, dla najlepszego filmu oraz dla najlepszego filmu międzynarodowego. Statuetki nie otrzymało zatem "Boże Ciało" Jana Komasy. Zobaczcie pełną listę laureatów w poszczególnych kategoriach!

Historyczny triumf "Parasite" / PAP/EPA/ETIENNE LAURENT /

Nigdy wcześniej nie zdarzyło się, by film spoza USA wygrał w kategorii najlepszy film. "Parasite" dostał cztery Oscary, czyli najwięcej ze wszystkich nominowanych.

"Joker", który miał aż 11 nominacji, wraca z dwoma Oscarami, w tym jedną, bardzo prestiżową, dla Joauquina Phoenixa za pierwszoplanową rolę męską.



"1917" w reż. Sama mendesa otrzymał trzy statuetki.

Największym przegranym jest "Irlandczyk" Martina Scorsese - film nie dostał ani jednego Oscara mimo aż 10 nominacji.

OTO PEŁNA LISTA LAUREATÓW:



FILM

"Parasite"

"Irlandczyk"

"Le Mans 66"

"Joker"

"Małe kobietki"

"Historia małżeńska"

"1917"

"Pewnego razu...w Hollywood"

"Jojo Rabbit"



FILM MIĘDZYNARODOWY

"Parasite"

"Boże Ciało"

"Nędznicy"

"Kraina miodu"

"Ból i blask"

REŻYSER

Joon-ho Bong - "Parasite"

Martin Scorsese - "Irlandczyk"

Todd Phillips - "Joker"

Sam Mendes - "1917"

Quentin Tarantino - "Pewnego razu... w Hollywood"



AKTORKA

Renée Zellweger - "Judy"

Cynthia Erivo - "Harriet"

Cynthia Erivo - "Harriet"

Scarlett Johansson - "Historia małżeńska"

Saoirse Ronan - "Małe kobietki"

Charlize Theron - "Gorący temat"

Saoirse Ronan - "Małe kobietki"



AKTOR

Joaquin Phoenix - "Joker"

Leonardo DiCaprio - "Pewnego razu...w Hollywood"

Antonio Banderas - "Ból i blask"

Adam Driver - "Historia małżeńska"

Jonathan Pryce - "Dwóch papieży"



AKTOR DRUGOPLANOWY

Brad Pitt - "Pewnego razu... w Hollywood"

Anthony Hopkins - "Dwóch papieży"

Tom Hanks - "Cóż za piękny dzień"

Al Pacino - "Irlandczyk"

Joe Pesci - "Irlandczyk"



AKTORKA DRUGOPLANOWA

Laura Dern - "Historia małżeńska"

Kathy Bates - "Richard Jewell"

Scarlett Johansson - "Jojo Rabbit"

Florence Pugh - "Małe kobietki"

Margot Robbie - "Gorący temat"



SCENARIUSZ ORYGINALNY

"Parasite"

"Na noże"

"Historia małżeńska"

"1917"

"Pewnego razu... w Hollywood"





SCENARIUSZ ADAPTOWANY

"Jojo Rabbit"

"Irlandczyk"

"Joker"

"Małe kobietki"

"Dwóch papieży"



ANIMACJA

"Toy Story 4"

"Jak wytresować smoka 3"

"Zgubiłam swoje ciało"

"Klaus"

"Praziomek"



ZDJĘCIA



"1917"

"Irlandczyk"

"Joker"

"Lighthouse"

Pewnego razu... w Hollywood"



MUZYKA

"Joker"

"Małe kobietki"

"Historia małżeńska"

"1917"

"Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie"



PIOSENKA

"(I'm Gonna) Love Me Again" - "Rocketman"

"I Can't Let You Throw Yourself Away" - "Toy Story 4"

"I'm Standing With You" - "Przypływ wiary"

"Into The Unknown" - "Kraina lodu 2"

"Stand Up" - "Harriet"



EFEKTY SPECJALNE

"1917"

"Avengers: Koniec gry"

"Irlandczyk"

"Król Lew"

"Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie"



CHARAKTERYZACJA

"Gorący temat"

"Joker"

"Judy"

"Czarownica 2"

"1917"



SCENOGRAFIA

"Pewnego razu... w Hollywood"

"Irlandczyk"

"Jojo Rabbit"

"1917"

"Parasite"



KOSTIUMY

"Małe kobietki"

"Irlandczyk"

"Jojo Rabbit"

"Joker"

"Pewnego razu w Hollywood"



MONTAŻ

"Le Mans '66"

"Irlandczyk"

"Jojo Rabbit"

"Joker"

"Parasite"



DŹWIĘK

"1917"

"Ad Astra"

"Le Mans '66"

"Joker"

"Pewnego razu... w Hollywood"



MONTAŻ DŹWIĘKU

"Le Mans '66"

"Joker"

"1917"

"Pewnego razu... w Hollywood"

"Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie"





DOKUMENT

"Amerykańska fabryka"

"The Cave"

"Krawędź demokracji"

"For Sama"

"Kraina miodu"

FILM KRÓTKOMETRAŻOWY

"The Neighbors Window"

"Brotherhood"

"Nefta Football Club"

"Saria"

"Siostra"



KRÓTKOMETRAŻOWY DOKUMENT

"Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl)"

"In the Absence"

"Pokonani przez życie"

"St. Louis Superman"

"Walk Run Cha-Cha"



KRÓTKOMETRAŻOWA ANIMACJA

"Hair Love"

"Córka"

"Kitbull"

"Memorable"

"Sister"