"Parasite" Bonga Joon-ho podbił Hollywood. Ten obraz zdobył Oscary m.in. w kategoriach najlepszy film i najlepszy film międzynarodowy. Statuetki nie otrzymało "Boże Ciało" Jana Komasy. Oto nasza relacja z 92. gali rozdania Oscarów.

Bong Joon Ho





Jane Fonda ogłosiła zdobywcę Oscara dla najlepszego filmu. Wygrywa "Parasite"! To pierwszy taki przypadek w historii, gdy w głównej kategorii wygrywa film nieanglojęzyczny.



Nominowane były też takie filmy jak: "Irlandczyk", "Le Mans 66", "Joker", "Małe kobietki", "Historia małżeńska", "1917", "Pewnego razu...w Hollywood" i "Jojo Rabbit".



Renee Zelllweger





Oscar w kategorii najlepsza aktorka pierwszoplanowa dla Renée Zellweger za rolę w filmie "Judy".

Pozostałe nominowane w tej kategorii to: Cynthia Erivo - "Harriet", Scarlett Johansson - "Historia małżeńska", Saoirse Ronan - "Małe kobietki", Charlize Theron - "Gorący temat".









Joaquin Phoenix





Nie wiem, co był robił, gdyby nie kino - mówi Phoenix, który otrzymał Oscara za rolę w "Jokerze".



To jego pierwszy Oscar w karierze. Aktor wcześniej był nominowany w kategorii aktor pierwszoplanowy w "Mistrzu" i "Spacerze po linie" i jako drugoplanowy - w "Gladiatorze".







Pozostali nominowani w tej kategorii to Antonio Banderas - "Ból i blask", Leonardo DiCaprio - "Pewnego razu...w Hollywood", Adam Driver - "Historia małżeńska", oraz Jonathan Pryce - "Dwóch papieży".







Joaquin Phoenix z Oscarem! Zdobył statuetkę w kategorii najlepszy aktor pierwszoplanowy w filmie "Joker".





Billie Eilish





Nadszedł czas na upamiętnienie zmarłych w minionym roku filmowców. Billie Eilish śpiewa "Yesterday" zespołu The Beatles. Na telebimie pojawili się m.in. Kobe Bryant, Kirk Douglas, Terry Jones, Doris Day i Rutger Hauer.





Spike Lee wręcza statuetkę Oscara najlepszemu reżyserowi. Jest nim Bong Joon-ho, twórca "Parasite". Nominowani byli także Martin Scorsese, Todd Phillips, Sam Mendes i Quentin Tarantino.

Nadszedł czas dla Oscara dla najlepszej piosenki. Nagrodzono utwór "(I'm Gonna) Love Me Again" z filmu "Rocketman". Statuetkę odbiera Elton John.





Inne nominowane utwory to "I Can't Let You Throw Yourself Away" - "Toy Story 4", "I'm Standing With You" - "Przypływ wiary", "Into The Unknown" - "Kraina lodu 2" i "Stand Up" - "Harriet".



Hildur Guonadottir





Pierwszy Oscar dla "Jokera" - w kategorii najlepsza muzyka. To pierwszy Oscar dla islandzkiej kompozytorki Hildur Guonadottir!



Pozostałe filmy nominowane w tej kategorii to: "Małe kobietki", "Historia małżeńska", "1917"i "Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie".



Jednak nie "Boże Ciało" - Oscar w kategorii najlepszy film międzynarodowy wędruje do południowokoreańskiego "Parasite".



Obraz Bonga Joon-ho zwyciężył też w rywalizacji z "Bólem i blaskiem" Pedro Almodovara oraz "Nędznikami" Ladja Ly, "Krainą miodu" Tamary Kotevskiej i Ljubomira Stefanova.

"Gorący temat" z pierwszym Oscarem - w kategorii najlepsza charakteryzacja!





Pozostałe filmy nominowane w tej kategorii to: "Gorący temat", "Joker", "Judy", "Czarownica 2" i "1917".

Oscar za efekty specjalne trafia do "1917". Nominowani byli także twórcy filmów "Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie", "Avengers: Koniec gry", "Irlandczyk", "Król Lew".





Rebel Wilson i James Corden ogłosili nominowanych w kategorii efekty specjalne w strojach nawiązujących do mocno krytykowanego filmu "Koty" Toma Hoopera.





W Dolby Theatre zabrzmiał kolejny nominowany utwór - "Stand Up" z filmu "Harriet". Śpiewa Cynthia Erivo.





Nagrodę za najlepszy montaż otrzymuje "Le Mans '66". Nominowani byli także twórcy takich filmów jak "Irlandczyk", "Jojo Rabbit", "Joker" i "Parasite".





Bez niespodzianki - jest drugi Oscar dla "1917" - w kategorii najlepsze zdjęcia! To tez drugi Oscar operatora Rogera Deakinsa - w 2018 roku zgarnął statuetkę za film "Blade Runner 2049".



Statuetka nikogo nie dziwi - dzięki pracy Deakinsa film "1917" sprawia wrażenie jakby był kręcony na jednym ujęciu.



Pozostałe filmy nominowane w kategorii najlepsze zdjęcia to "Irlandczyk", "Joker", "Lighthouse" i "Pewnego razu... w Hollywood".

Randy Newman





Nadszedł czas na kolejną nominowaną piosenkę - to "I Can't Let You Throw Yourself Away" - "Toy Story 4". Wykonuje ją Randy Newman.





Wideo youtube





Pierwszy Oscar dla "1917" - w kategorii najlepszy dźwięk. Pozostali nominowani w tej kategorii to: "Ad Astra", "Le Mans '66", "Joker" i "Pewnego razu... w Hollywood".



Pierwszy Oscar dla "Le Mans '66" - za montaż dźwięku!



Pozostali nominowani w tej kategorii to: "Joker", "1917", "Pewnego razu... w Hollywood" i "Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie".





Laura Dern z Oscarem





A jednak! Laura Dern z Oscarem za drugoplanową rolę w "Historii małżeńskiej"! To jej pierwszy Oscar. Poprzednio była nominowana do tej nagrody dwukrotnie - w 2015 roku w kategorii najlepsza aktorka drugoplanowa w obrazie "Dzika droga" i w 1992 roku w kategorii najlepsza aktorka pierwszoplanowa za film "Historia Rose".





Laura Dern

Kathy Bates - "Richard Jewell", Laura Dern - "Historia małżeńska", Scarlett Johansson - "Jojo Rabbit", Florence Pugh - "Małe kobietki" czy Margot Robbie - "Gorący temat"? Do kogo powędruje Oscar w kategorii najlepsza aktorka drugoplanowa?





03:14



Najlepszy krótkometrażowy dokument to "Learning to Skateboard in a Warzone (If You're a Girl)".



Nominowane w tej kategorii były także filmy: "In the Absence", "Pokonani przez życie", "St. Louis Superman" i "Walk Run Cha-Cha".





Oscar dla najlepszego dokumentu pełnometrażowego - dla "Amerykańskiej fabryki".



Pozostali nominowani w tej kategorii: "The Cave", "Krawędź demokracji", "For Sama", "Kraina miodu".





03:02



Na oscarowej scenie prezentuje się Chrissy Metz. Artystka wykonuje nominowaną piosenkę "I’m Standing With You" z filmu "Przypływ wiary".





Wideo youtube





Jest pierwszy Oscar dla filmu "Małe kobietki" - w kategorii najlepsze kostiumy. W tej kategorii inne nominowane filmy to: "Irlandczyk", "Jojo Rabbit", "Joker" i "Pewnego razu w Hollywood".





Jest drugi Oscar dla "Pewnego razu... w Hollywood"! Tym razem w kategorii najlepsza scenografia. Pozostali nominowani to: "Irlandczyk", "Jojo Rabbit", "1917", "Parasite".





02:49



W kategorii najlepszy krótkometrażowy film aktorski zwyciężył film "The Neighbors Window". Nominowane były też obrazy "Brotherhood", "Nefta Football Club", "Saria" i "Siostra".

Taika Waititi podziękował swojej matce, która podsunęła mu książkę, na podstawie której powstał film "Jojo Rabbit".





Wideo youtube





Timothee Chalamet i Natalie Portman wręczają Oscara dla scenariusza adaptowanego. Dostaje go Taika Waititi za "Jojo Rabbit".





Za chwilę zostanie przyznany Oscar w kategorii najlepszy scenariusz adaptowany. Oto nominowani:



"Irlandczyk"



"Jojo Rabbit"



"Joker"



"Małe kobietki"



"Dwóch papieży"





Jest pierwszy Oscar dla "Parasite"! To statuetka w kategorii najlepszy scenariusz oryginalny.



Film (reż. Joon-ho Bong) ma łącznie pięć nominacji.

Za chwilę poznamy laureatów w kategorii najlepszy scenariusz oryginalny. Statuetkę wręczają Diane Keaton i Keanu Reeves.



Nominowani:



"Na noże"

"Historia małżeńska"

"1917"

"Pewnego razu... w Hollywood"

"Parasite"

Tak wyglądało oscarowe wykonanie piosenki "Into The Unknown".









Za chwilę na scenie pojawi się polska wokalistka - Katarzyna Łaska, czyli polska Elsa z "Krainy lodu".





Najlepszy krótkometrażowy film animowany to "Hair Love".





Najlepszym pełnometrażowym filmem animowanym został "Toy Story 4".





Wideo youtube





Mamy już pierwsze zdjęcia z gali w Dolby Theatre. Zbieramy je w tej galerii.





Brad Pitt z Oscarem za drugoplanową rolę w filmie "Pewnego razu... w Hollywood" Q. Tarantino!!! Statuetkę wręczyła Regina King. To nagroda dla Quentina Tarantino. Jesteś oryginalny, niezwykły. Bez ciebie branża filmowa byłaby biedniejsza - powiedział Pitt. I zwrócił się do Leonardo DiCaprio: Leo, uwielbiam z Tobą pracować!

Brad Pitt





To pierwszy Oscar Pitta w kategorii aktorskiej. Pitt w 2014 roku dostał Oscara jako producent filmu "Zniewolony".





Brad Pitt

Za chwilę poznamy pierwszego laureata - w kategorii najlepszy aktor drugoplanowy. Oto nominowani:



Anthony Hopkins - "Dwóch papieży

"Tom Hanks - "Cóż za piękny dzień"

Al Pacino - "Irlandczyk"

Joe Pesci - "Irlandczyk"

Brad Pitt - "Pewnego razu... w Hollywood"





A tak prezentuje się na czerwonym dywanie wysłannik RMF FM Paweł Żuchowski:





02:11

Ekipa "Bożego Ciała" już w Dolby Theatre.









Krótka rozmowa naszego korespondenta z Pawłem Żuchowskim, który kibicuje ekipie "Bożego Ciała".









Chris Rock i Steve Martin





Chris Rock i Steve Martin na oscarowej scenie. Witają gości, żartują, nawiązują do nominowanych filmów...





Kilka zakulisowych ujęć od ekipy "Bożego Ciała"





Wideo instagram





Joaquin Phoenix - wielu obstawia, że to właśnie do niego trafi Oscar w kategorii najlepszy aktor pierwszoplanowy w "Jokerze". Film Todda Philipsa ma łącznie 11 nominacji.





Joaquin Phoenix

Sandra Oh w tym roku będzie jedną z osób wręczających Oscary.

Wśród wręczających statuetki na tegorocznej oscarowej gali znajdą się także m.in. - zgodnie z tradycją - zwycięzcy w kategoriach aktorskich z ubiegłego roku. To Mahershala Ali, Olivia Colman, Regina King i Rami Malek.

Sandra Oh

Natalie Portman ma na swoim płaszczu wyszyte nazwiska reżyserek, które w tym roku nie zostały nominowane do Oscara. W tej kategorii w tym roku nie ma ani jednej kobiety - w tym Grety Gerwig, reżyserki "Małych kobietek" (film ma łącznie 6 nominacji).



Czy w tym roku Oscar powędruje do Antonio Banderasa? Gwiazdor jest nominowany po raz pierwszy do tej nagrody - w kategorii najlepszy aktor pierwszoplanowy w filmie "Ból i blask".

Antonio Banderas

Na dywanie pojawiła się Olivia Colman - w ubiegłym roku najlepsza aktorka pierwszoplanowa za film "Faworyta".

Olivia Colman





Bartosz Bielenia i Tomasz Ziętek, przed wyjazdem na czerwony dywan:





Jan Komasa, reżyser filmu Boże Ciało: "Cieszę się, że tu jesteśmy. Będziemy godnie reprezentować nasz film i nasz kraj:



Jest i Pedro Almodovar, którego film "Ból i blask" walczy o statuetkę w tej samej kategorii co "Boże Ciało" - najlepszy film międzynarodowy". Obraz jest uznawany za najbardziej osobiste i wzruszające dzieło hiszpańskiego reżysera.



Ból i blask" ma szansę na Oscara nie tylko w kategorii najlepszy film międzynarodowy, ale też najlepszy aktor pierwszoplanowy - to jednocześnie pierwsza nominacja dla Antonio Banderasa.



Pedro Almodovar

Podczas gali zaśpiewa m.in. 18-letnia piosenkarka Billie Eilish, która w styczniu znokautowała rywali podczas ceremonii rozdania nagród Grammy w Los Angeles. Zdobyła je w zaliczanych do najważniejszych kategoriach: Album roku, Piosenka roku, Debiut, a także Nagranie roku oraz Album wokalny pop.





Billie Ellish

Tak na czerwonym dywanie prezentuje się Laura Dern - nominowana w kategorii najlepsza aktorka drugoplanowa za film "Historia małżeńska". Laura Dern nie ma jeszcze na koncie Oscara, poprzednio była nominowana do tej nagrody dwukrotnie - w 2015 roku w kategorii najlepsza aktorka drugoplanowa w obrazie "Dzika droga" i w 1992 roku w kategorii najlepsza aktorka pierwszoplanowa za film "Historia Rose".





Laura Dern





Na ostatniej prostej przed wielką galą przypominamy najważniejsze informacje dotyczące "Bożego Ciała". Zachęcamy do lektury:



Pierwsze gwiazdy pojawiają się na czerwonym dywanie, którym przechodzą w kierunku teatru, gdzie odbędzie się 92. ceremonia wręczenia Oscarów. Tak prezetuje się m.in. ekipa "Bożego Ciała":





Ekipa "Bożego Ciała" w drodze na czerwony dywan:



... i na gorąco, kilka słów dla RMF FM od jednej z aktorek filmu "Boże Ciało" - Elizy Rycembel: