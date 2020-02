"Pracuję ponad 20 lat w dubbingu. Nigdy bym się nie spodziewała, że z tego bezpiecznego pokoiku studia czy z teatru muzycznego, gdzie nie ma błysku fleszy i paparazzi nagle znajdę się - nie starając się zupełnie o to - na Oscarach" - mówi w rozmowie z amerykańskim korespondentem RMF FM Katarzyna Łaska - Polka, która zaśpiewa na oscarowej gali. Łaska wraz z grupą innych artystek, które dubbingowały postać Elsy w animowanej "Krainie Lodu" wykona walczący o statuetkę utwór "Into the Unknown". "Nie śmiałabym nigdy śnić o tym, że tu będę" - podkreśla Łaska.

Katarzyna Łaska i korespondent RMF FM Paweł Żuchowski /Paweł Żuchowski /RMF FM

