„To jest fabryka samotnych ludzi” – tak o Hollywood mówi Piotr Sobociński jr, autor zdjęć do filmu „Boże Ciało”, nominowanego do Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy. Operator, który mieszkał kiedyś w Hollywood, nie zachwyca się tym miejscem. Z naszym dziennikarzem Pawłem Żuchowskim rozmawiał także o szansach na zdobycie statuetki przez polski film.





Oscary to jest marzenie każdego filmowca, ale ja nie robię filmów po to, żeby były nagrody, tylko po to, żeby je ludzie oglądali. I żeby im się podobały - podkreśla Piotr Sobociński jr, autor zdjęć do filmu "Boże Ciało" w rozmowie z amerykańskim korespondentem RMF FM, Pawłem Żuchowskim. Dodał jednak, że jest szalenie wzruszony i uhonorowany przede wszystkim tym, że "Boże Ciało" jest w dystrybucji w ponad 50 krajach - I to mi się bardzo podoba, a to czy Oscar będzie czy nie to odsuwam taką myśl - dodaje.

Film "Parasite", jest faworytem wyścigu o statuetkę w kategorii film międzynarodowy. Szanse na nagrodę dla polskiego kandydata wciąż jednak są, bo przecież nie raz członkowie Amerykańskiej Akademii Filmowej zaskakiwali i decydowali inaczej niż ci, którzy typują faworyta. Życie płata figle, to już wydarzyło się przy nominacjach. Ja myślę, że my nie mamy szans najmniejszych ale porozmawiamy o tym w poniedziałek - komentuje Piotr Sobociński.

Polski film z szansą na Oscara

"Boże Ciało" to obraz Jana Komasy walczący o Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy . Głównego bohatera "Bożego Ciała" gra Bartosz Bielenia. W obsadzie są także: Tomasz Ziętek, Aleksandra Konieczna, Eliza Rycembel, Zdzisław Wardejn, Łukasz Simlat, Leszek Lichota i Grzegorz Palkowski.

Twórcy "Bożego Ciała" podkreślają, że film jest inspirowany wieloma historiami mężczyzn, którzy udawali księży. Jednym z nich jest Patryk Błędowski, którego losy opisał w reportażu dla "Dużego Formatu" scenarzysta filmu Mateusz Pacewicz. Udawał on księdza w parafii w Budziskach na Mazowszu.



W kategorii najlepszy film międzynarodowy nominowane są też: "Kraina miodu" Ljubomira Stefanowa i Tamary Kotewskiej, zdobywca canneńskiej Złotej Palmy "Parasite" Bonga Joon-ho, uhonorowani w Cannes Nagrodą Specjalną Jury "Nędznicy" Ladja Ly (Francja) oraz "Ból i blask" Pedro Almodovara.



