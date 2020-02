"Boże Ciało" w reżyserii Jana Komasy przegrało z koreańskim "Parasite" walkę o Oscara dla najlepszego filmu międzynarodowego. O statuetkę w tej kategorii walczyły również takie obrazy jak hiszpański "Ból i blask", macedońska "Kraina miodu" i francuscy "Nędznicy".

"Boże Ciało" to film wyreżyserowany przez Jana Komasę na podstawie scenariusza Mateusza Pacewicza. Autorem zdjęć jest Piotr Sobociński jr. Za scenografię odpowiada Marek Zawierucha, a za kostiumy Dorota Roqueplo. Muzykę stworzyli Evgeni i Sacha Galperine. Za produkcję filmu odpowiadają Leszek Bodzak i Aneta Hickinbotham.



Głównego bohatera "Bożego Ciała" gra Bartosz Bielenia. W obsadzie są także: Tomasz Ziętek, Aleksandra Konieczna, Eliza Rycembel, Zdzisław Wardejn, Łukasz Simlat, Leszek Lichota i Grzegorz Palkowski.





"Boże Ciało" weszło do polskich kin 11 października 2019 roku.

"Boże Ciało" opowiada historia Daniela - młodego chłopaka (w tej roli Bartosz Bielenia), który po wyjściu z poprawczaka postanawia udawać księdza. Jego metody budzą kontrowersje, ale też zainteresowanie parafian. Chłopak bardzo angażuje się w to, co robi i jednocześnie robi wszystko, by nie zostać zdemaskowanym.



